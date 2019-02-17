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  • İnsanlar bu kafede tuvalete girebilmek için sıraya giriyorlar! Ünlülerden saç kurutma makinasına...

İnsanlar bu kafede tuvalete girebilmek için sıraya giriyorlar! Ünlülerden saç kurutma makinasına...

Dünyanın ve 'nin farklı noktalarında ilginç konseptli kafeler ve restoranlar görmüşsünüzdür. Ancak 'da bir kafe, bugün sosyal medyanın gündemine oturdu! Tuvalet herkesin ihtiyacıdır ama bu kafenin tuvaleti bir başka. İşletme sahibi, müşterilerin ilginç tepkileriyle karşılaştığını belirtiyor. Müşteriler adeta çay içmek için değil, tuvaleti görebilmek için bu kafeyi ziyaret ediyorlar. Gelin, hep birlikte tuvaletiyle bugünün en çok konuşulan sosyal konuları arasında yer alan bu ilgniç kafeyi görelim.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 12:30
İnsanlar bu kafede tuvalete girebilmek için sıraya giriyorlar! Ünlülerden saç kurutma makinasına...

Tuvalete gitmek her insanın doğal ihtiyacı ama bu kafe "yok artık" dedirtiyor... 'da bir kafede bulunan tuvalet verdiği farklı hizmetler ve ilginç konseptiyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

İnsanlar bu kafede tuvalete girebilmek için sıraya giriyorlar! Ünlülerden saç kurutma makinasına...

Tarihi surlarda bulunan bir kafe tuvalet ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar aldıkları hizmetten sonra not yazıp duvara yapıştırmadan tuvaletten çıkmıyor

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İnsanlar bu kafede tuvalete girebilmek için sıraya giriyorlar! Ünlülerden saç kurutma makinasına...

Tuvalette ünlülerin fotoğrafları bulunurken, ilginç sosyal mesajlar da var.

İnsanlar bu kafede tuvalete girebilmek için sıraya giriyorlar! Ünlülerden saç kurutma makinasına...

Tuvalette kadınlar için saç düzleştirici, makyaj malzemesi ve saç kurutma makinesi de mevcut.

İnsanlar bu kafede tuvalete girebilmek için sıraya giriyorlar! Ünlülerden saç kurutma makinasına...

Benzerlerinden farklı bir konseptte hizmet veren tuvalete vatandaşlar ihtiyaç gidermek için değil meraktan görmek için giriyor.

İnsanlar bu kafede tuvalete girebilmek için sıraya giriyorlar! Ünlülerden saç kurutma makinasına...

Kafenin içinde bulunan tuvalet kafeden çok müşteri çekiyor. Tuvalete giriş ücreti ise bir lira 40 kuruş.

İnsanlar bu kafede tuvalete girebilmek için sıraya giriyorlar! Ünlülerden saç kurutma makinasına...

Tuvaletten çıkanlar aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti kağıda döküp duvara asıyor. Tuvalete girenler notları okumaktan dışarı çıkamıyor.

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