İnsanlar bu kafede tuvalete girebilmek için sıraya giriyorlar! Ünlülerden saç kurutma makinasına...
İnsanlar bu kafede tuvalete girebilmek için sıraya giriyorlar! Ünlülerden saç kurutma makinasına...
Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarında ilginç konseptli kafeler ve restoranlar görmüşsünüzdür. Ancak Bursa'da bir kafe, bugün sosyal medyanın gündemine oturdu! Tuvalet herkesin ihtiyacıdır ama bu kafenin tuvaleti bir başka. İşletme sahibi, müşterilerin ilginç tepkileriyle karşılaştığını belirtiyor. Müşteriler adeta çay içmek için değil, tuvaleti görebilmek için bu kafeyi ziyaret ediyorlar. Gelin, hep birlikte tuvaletiyle bugünün en çok konuşulan sosyal konuları arasında yer alan bu ilgniç kafeyi görelim.
Giriş Tarihi: 17.02.2019
12:23
Güncelleme Tarihi: 17.02.2019
12:30