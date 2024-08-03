Giriş Tarihi: 03.08.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
15:52
INSTAGRAM AÇILDI MI? BTK son dakika gelişmeleri: 3 Ağustos Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün açılır mı?
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagrama 2 Ağustos itibarıyla erişim sağlanamıyor. Bu noktada Instagram son dakika haberleri takip ediliyor. Kullanıcılar bugün sabah saatlerinden beri giriş yapamadıkları sosyal paylaşım platform Instagram için Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularına yanıt aranıyor. Fotoğraf ve video paylaşım uygulamasında takipçilerinin paylaşımlarını göremeyen kullanıcılar mobil uygulama üzerinden yaşadıkları sorunun nedenini araştırıyor. Konuyla ilgili BTK'dan açıklama geldi. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek? İşte son detaylar