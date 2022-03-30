İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 30 Mart Instagram erişim sorunu, akış yenilenmiyor sorunu

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a 30 Mart 2022 Çarşamba günü akşam saatlerine giriş yapan kullanıcılar erişim sorunu, akış yenilenmiyor sorunu ile karşılaştı. Bu sorunun ardından ne olduğunu merak edenler Instagram erişim sorunu, akış yenilenmiyor sorunu ile ilgili detayları merak ederek "İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

30 Mart Instagram erişim sorunu ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;