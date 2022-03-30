İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 30 Mart Instagram erişim sorunu, akış yenilenmiyor sorunu

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık fotoğraf ve video paylaşım sosyal medya platformu Instagram'da akşam saatlerinde erişim sağlamak isteyen kullanıcılar erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Soruna ilişkin detayları merak edenler ise Instagram erişim sorunu, akış yenilenmiyor sorunu ile ilgili bilgi edinmek isteyerek "İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?" şeklindeki soru üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.