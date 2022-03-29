İnstagram çöktü mü, neden yavaş? İnstagram ne zaman düzelecek? Akış yenilemedi uyarısı

Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.