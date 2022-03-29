İnstagram çöktü mü, neden yavaş? İnstagram ne zaman düzelecek? Akış yenilemedi uyarısı

Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya uygualaması Instagram bir süredir yavaş ilerliyor ve zaman zaman kullanıcıların kullanımının dışında seyrediyor. Bazı kullanıcılar İnstagram'da akış yenilemedi uyarısı alıyor. Son dakika gelişmesinin ardından soruna ilişkin nedenleri merak edenler "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, akış yenilenemedi sorunu neden olur, ne zaman düzelir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, instagram çöktü mü, neden yavaş, ne zaman düzelir? İşte instagram akış yenilemedi sorununa çözümler…