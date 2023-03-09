Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, sorun mu var? 9 Mart Instagram'da akış yenilenemiyor sorunu nasıl çözülür, uygulama çöktü mü?
Giriş Tarihi: 09.03.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 08:27

SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, sorun mu var? 9 Mart Instagram'da akış yenilenemiyor sorunu nasıl çözülür, uygulama çöktü mü?

Instagram kullanıcıları sabah saatlerinde yaşadığı erişim sorunuyla beraber instagram çöktü mü sorun mu var sorularına yanıt aramaya başladı. Twitter üzerinden birçok vatandaş yaşadığı sorunla ilgili paylaşımda bulunurken akışın yenilenmediğini ve uygulamanın hata verdiğini aktardı. Bu noktada "9 Mart 2023 Instagram çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya ağından gelen resmi bir açıklama ise bulunmuyor. İşte Instagram çöktü sorunu ile ilgili son durum ve detaylar.

SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, sorun mu var? 9 Mart Instagram’da akış yenilenemiyor sorunu nasıl çözülür, uygulama çöktü mü?

Instagram uygulaması çöktü! Fotoğraf ve video paylaşım ağı, instagramda yaşanan sorun nedeniyle sabahın erken saatleriyle beraber binlerce kullanıcının araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda "9 Mart 2023 Instagram çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt ararken twitter üzerinden de kullanıcılar yaşadıkları soruna ilişkin detayları paylaşıyor. İnstagram'da akış yenilenmiyor…

SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, sorun mu var? 9 Mart Instagram’da akış yenilenemiyor sorunu nasıl çözülür, uygulama çöktü mü?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İçerisinde Facebook ve WhatsApp gibi ünlü sosyal medya ve yazışma uygulamalarını da barındıran Marc Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketine bağlı Instagram sosyal medya platformunda meydana gelen erişim sorunununa ilişkin herghangi bir resmi açıklama henüz gelmedi. Bilgi geldiğinde burada yer alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, sorun mu var? 9 Mart Instagram’da akış yenilenemiyor sorunu nasıl çözülür, uygulama çöktü mü?

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.

SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, sorun mu var? 9 Mart Instagram’da akış yenilenemiyor sorunu nasıl çözülür, uygulama çöktü mü?

İNSTAGRAM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Feedback requied hatası, geri bildirim gerekiyor hatası sorunu ile gündeme gelen İnstagram, çöktü mü sorusu ile karşı karşıya geldi. Henüz açıklama gelmedi.

SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, sorun mu var? 9 Mart Instagram’da akış yenilenemiyor sorunu nasıl çözülür, uygulama çöktü mü?

GEÇİCİ İNSTAGRAM HESABI DONDURMA NASIL YAPILIR?
Instagram kullanımına geçici olarak ara vermek isteyen sosyal medya kullanıcıları, geçici İnstagram hesabı dondurma işlemi için platformdaki ilgili ayarları araştırıyor. Instagram uygulamasında böyle bir buton yer almadığı için bilgisayardan ya da telefondan Instagram hesabı geçici olarak nasıl dondurulur sorusu bu işleme dair araştırmalar arasında yer alıyor. Yukarıda yer alan pembe butona tıklayarak hesabınızı dondurabilir, mavi linke tıklayarak hesabınızı silebilirsiniz. İnstagram hesap silme ve Instagram hesabı dondurma işlemleri için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

➜ Yukarıdaki ilgili linke tıklayarak öncelikle giriş işleminizi gerçekleştirin.

➜ Ardından sağ üstte bulunan "Profili Düzenle" linkine tıklayın.

➜ Daha sonra "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın.

➜ Bir sonraki adımda, "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusuyla karşılaşacaksınız. Açılan ekrandaki hesap kapatma nedenlerinden birini seçin.

➜ Son adımda, "Hesabı Geçici Olarak Kapat" butonuna tıklayın. Bu adımları tamamladığınızda Instagram hesap dondurma işlemini tamamlamış olacaksınız.

SON DAKİKA