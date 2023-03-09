Haberler Yaşam SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, sorun mu var? 9 Mart Instagram'da akış yenilenemiyor sorunu nasıl çözülür, uygulama çöktü mü?

Giriş Tarihi: 09.03.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 08:27

SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, sorun mu var? 9 Mart Instagram'da akış yenilenemiyor sorunu nasıl çözülür, uygulama çöktü mü?

Instagram kullanıcıları sabah saatlerinde yaşadığı erişim sorunuyla beraber instagram çöktü mü sorun mu var sorularına yanıt aramaya başladı. Twitter üzerinden birçok vatandaş yaşadığı sorunla ilgili paylaşımda bulunurken akışın yenilenmediğini ve uygulamanın hata verdiğini aktardı. Bu noktada "9 Mart 2023 Instagram çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya ağından gelen resmi bir açıklama ise bulunmuyor. İşte Instagram çöktü sorunu ile ilgili son durum ve detaylar.