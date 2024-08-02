Giriş Tarihi: 02.08.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
18:47
SON DAKİKA: İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ,NEDEN AÇILMIYOR?Bakanlık'tan açıklama! 2 Ağustos Instagram ne zaman düzelecek?
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagrama 2 Ağustos itibarıyla erişim sağlanamıyor. Bu noktada Instagram son dakika haberleri takip ediliyor. Kullanıcılar bugün sabah saatlerinden beri giriş yapamadıkları sosyal paylaşım platform Instagram için Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularına yanıt aranıyor. Fotoğraf ve video paylaşım uygulamasında takipçilerinin paylaşımlarını göremeyen kullanıcılar mobil uygulama üzerinden yaşadıkları sorunun nedenini araştırıyor. Konuyla ilgili BTK'dan açıklama geldi. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek? İşte son detaylar