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Giriş Tarihi: 03.08.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 13:13

INSTAGRAM'A GİRİLİYOR MU, AÇILDI MI? BTK son dakika haberleri! 3 Ağustos Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagrama 2 Ağustos itibarıyla erişim sağlanamıyor. Bu noktada Instagram son dakika haberleri takip ediliyor. Kullanıcılar bugün sabah saatlerinden beri giriş yapamadıkları sosyal paylaşım platform Instagram için Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularına yanıt aranıyor. Fotoğraf ve video paylaşım uygulamasında takipçilerinin paylaşımlarını göremeyen kullanıcılar mobil uygulama üzerinden yaşadıkları sorunun nedenini araştırıyor. Konuyla ilgili BTK'dan açıklama geldi. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek? İşte son detaylar

INSTAGRAM’A GİRİLİYOR MU, AÇILDI MI? BTK son dakika haberleri! 3 Ağustos Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak?

Sosyal medya platform içerisinde en çok kullanılan uygulamalardan olan Instagrama 2 Ağustos tarihi itibarıyla Türkiye'den erişim sağlanamıyor. Mobil uygulama üzerinden platforma giriş yapamayan kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Peki, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM’A GİRİLİYOR MU, AÇILDI MI? BTK son dakika haberleri! 3 Ağustos Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a giriş sağlanamıyor. Kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusuna cevap arıyor. Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi.

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INSTAGRAM’A GİRİLİYOR MU, AÇILDI MI? BTK son dakika haberleri! 3 Ağustos Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak?

BTK'nın resmi internet sitesinde ınstagram.com hakkında yapılan açıklamada " instagram.com, 02/08 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileir ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri yer aldı

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INSTAGRAM’A GİRİLİYOR MU, AÇILDI MI? BTK son dakika haberleri! 3 Ağustos Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak?

BTK'DAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI

BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

INSTAGRAM’A GİRİLİYOR MU, AÇILDI MI? BTK son dakika haberleri! 3 Ağustos Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak?

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

BTK kararı sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'ın ne zaman düzeleceğine dair ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde bilgi yer almıyor.

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