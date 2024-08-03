INSTAGRAM’A GİRİLİYOR MU, AÇILDI MI? BTK son dakika haberleri! 3 Ağustos Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak?

Sosyal medya platform içerisinde en çok kullanılan uygulamalardan olan Instagrama 2 Ağustos tarihi itibarıyla Türkiye'den erişim sağlanamıyor. Mobil uygulama üzerinden platforma giriş yapamayan kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Peki, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?