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Giriş Tarihi: 18.09.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:50

Instagram’dan genç hesap uygulaması: 18 yaş altı gençlerin hesap kontrolleri ailede olacak!

Sosyal medya platformu Instagram, reşit olmayan kullanıcılar için "Genç hesaplar" adı verilen yeni uygulama başlatacağını açıkladı. Uygulama kapsamında belirli özelliklere erişim kısıtlaması getirileceği açıklandı. Ocak ayından itibaren Türkiye'de başlayacak olan uygulama ile artık 18 yaş altı gençlerin hesaplarının kontrolü ebeveynlerde olacak.

Oğuzhan UYSAL
Instagram’dan genç hesap uygulaması: 18 yaş altı gençlerin hesap kontrolleri ailede olacak!

Instagram, reşit olmayan kullanıcılarına yönelik yeni çalışmasını sahibi Meta'nın web sitesinden kullanıcılara duyurdu. Duyuruda, Meta yetkilileri, "genç hesaplarının" diğer ülkeler ile birlikte Türkiye'de de ocak ayından itibaren kullanılmaya başlayacağını ifade etti.

Instagram’dan genç hesap uygulaması: 18 yaş altı gençlerin hesap kontrolleri ailede olacak!

KONTROL EBEVEYNLERDE

Yeni kısıtlama ile birlikte ebeveynler, çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek ve son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarına göz atabilirken, mesajların içeriğine erişim sağlanamayacak. Ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini de engelleyebilme hakkı tanınacak.

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Instagram’dan genç hesap uygulaması: 18 yaş altı gençlerin hesap kontrolleri ailede olacak!

Genç hesap yerine erişkin hesaplarına kayıt olmak isteyen gençlere yönelik de önlem alındı. Meta, yetişkin doğum tarihiyle platforma kaydolan 18 yaş altı kişilerin tespit edilip, hesaplarının kısıtlı hesaplara dönüştürüleceğini açıkladı.

Instagram’dan genç hesap uygulaması: 18 yaş altı gençlerin hesap kontrolleri ailede olacak!

OCAK AYINDA TÜRKİYE'DE OLACAK

Yeni hesapların, 17 Eylül'den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yürürlüğe girdi. Yeni uygulama Avrupa Birliği'nde de 2024'ün sonuna doğru yürürlüğe gireceği belirtildi.

Instagram’dan genç hesap uygulaması: 18 yaş altı gençlerin hesap kontrolleri ailede olacak!

GENÇ HESAPLAR İLE GELECEK ÖNLEMLER

-'Genç hesap' kullanıcılarının hesaplarının otomatik gizli olacağı ve bu kapsamda, yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçilerin paylaştıkları içerikleri görebilecek.

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