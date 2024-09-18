Giriş Tarihi: 18.09.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
11:50
Instagram’dan genç hesap uygulaması: 18 yaş altı gençlerin hesap kontrolleri ailede olacak!
Sosyal medya platformu Instagram, reşit olmayan kullanıcılar için "Genç hesaplar" adı verilen yeni uygulama başlatacağını açıkladı. Uygulama kapsamında belirli özelliklere erişim kısıtlaması getirileceği açıklandı. Ocak ayından itibaren Türkiye'de başlayacak olan uygulama ile artık 18 yaş altı gençlerin hesaplarının kontrolü ebeveynlerde olacak.