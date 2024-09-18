Instagram’dan genç hesap uygulaması: 18 yaş altı gençlerin hesap kontrolleri ailede olacak!

KONTROL EBEVEYNLERDE

Yeni kısıtlama ile birlikte ebeveynler, çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek ve son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarına göz atabilirken, mesajların içeriğine erişim sağlanamayacak. Ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini de engelleyebilme hakkı tanınacak.