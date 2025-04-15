RÖVANŞ! İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

Geçtiğimiz maçta golleri kaydeden Lautaro Martinez, Davide Frattesi ve Thomas Müller rövanşta da yıldızlar arasında gösteriliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmek isteyen İnter ve Bayern Münih için tur atlama ihtimalleri gündemde. Peki; İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?