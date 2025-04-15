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RÖVANŞ! İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
14:02
RÖVANŞ! İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi
Hakan Çalhanoğlu'lu İnter, Bayern Münih takımını ağırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda 2. kez karşı karşıya gelecek takımlar yarı final için kıyasıya mücadele ediyor. Rövanşta ilk maçta aldığı 2-1 skorla avantajlı durumda olan İnter yarı finale bir adım daha yakın durumda. Peki; İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?