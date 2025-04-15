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Haberler Yaşam RÖVANŞ! İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:02

RÖVANŞ! İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

Hakan Çalhanoğlu'lu İnter, Bayern Münih takımını ağırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda 2. kez karşı karşıya gelecek takımlar yarı final için kıyasıya mücadele ediyor. Rövanşta ilk maçta aldığı 2-1 skorla avantajlı durumda olan İnter yarı finale bir adım daha yakın durumda. Peki; İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

RÖVANŞ! İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

Geçtiğimiz maçta golleri kaydeden Lautaro Martinez, Davide Frattesi ve Thomas Müller rövanşta da yıldızlar arasında gösteriliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmek isteyen İnter ve Bayern Münih için tur atlama ihtimalleri gündemde. Peki; İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RÖVANŞ! İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

İNTER - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda 2. karşılaşmaya çıkacak İnter ve Bayern Münih 16 Nisan Çarşamba günü sahada olacak. Heyecanlı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

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RÖVANŞ! İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

İNTER - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak İnter - Bayern Münih maçı TRT 1 ekranlarından canlı izlenecek.

RÖVANŞ! İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

İNTER - BAYERN MÜNİH MAÇINDA TUR ATLAMA İHTİMALLERİ

İnter karşılaşmada avantajlı durumda ancak rakip takımın bir farklı galibiyeti karşılaşmayı uzatmalara götürebilecek. İnter her türlü galibiyette tur biletini alan takım olacak. Beraberlik durumunda ise yine ev sahibi takım üst tura çıkacak.

RÖVANŞ! İnter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi