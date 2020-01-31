İnterneti kasıp kavuran görüntü! Yöntemi herkesi şaşırttı
İnterneti kasıp kavuran görüntü! Yöntemi herkesi şaşırttı
Şaşırtan balık tutma yöntemi. Göreceğiniz fotoğraflarda sıra dışı bir balık tutma yöntemi öğreneceksiniz. İşte ip, plastik şişe ve kürdan kullanarak balıkları bir bir 'ağına' düşüren vatandaşın ilginç buluşu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, balık avlamak için sıra dışı bir yöntem geliştiren bir balıkçıya ait ve fazlasıyla işe yarıyor
Giriş Tarihi: 31.01.2020
17:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
17:11
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