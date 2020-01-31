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İnterneti kasıp kavuran görüntü! Yöntemi herkesi şaşırttı

Şaşırtan yöntemi. Göreceğiniz fotoğraflarda sıra dışı bir balık tutma yöntemi öğreneceksiniz. İşte ip, plastik şişe ve kürdan kullanarak balıkları bir bir 'ağına' düşüren vatandaşın ilginç buluşu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, balık avlamak için sıra dışı bir geliştiren bir balıkçıya ait ve fazlasıyla işe yarıyor

Giriş Tarihi: 31.01.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 17:11

interneti kasıp kavuran görüntü! Yöntemi herkesi şaşırttı

Yapımı çok kısa süren hiçbir masraf gerektirmeyen yöntemin aşamaları ise şöyle...

interneti kasıp kavuran görüntü! Yöntemi herkesi şaşırttı

Önce 5 litrelik su şişesini alarak bu şişeyi belirli bir ölçüde delmek gerekiyor...

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interneti kasıp kavuran görüntü! Yöntemi herkesi şaşırttı

Pet şişe üzerindeki işlemlerin ardından ise kürdanların yerleştirilmesi için iplerin çekilmesi gerekiyor...

interneti kasıp kavuran görüntü! Yöntemi herkesi şaşırttı

Sosyal medyada işlemleri paylaşan kişi daha sonra durgun bir göl kıyısına giderek balıkları beklemeye koyuluyor.

interneti kasıp kavuran görüntü! Yöntemi herkesi şaşırttı

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interneti kasıp kavuran görüntü! Yöntemi herkesi şaşırttı

interneti kasıp kavuran görüntü! Yöntemi herkesi şaşırttı

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