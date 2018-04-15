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İnternetin yeni fenomeni: Rixie

da hızla adını duyuran isimli nin yüz mimikleri emoji karakterlerini anımsatıyor. 'da yaklaşık 200 bin takipçisi olan Rexie hem tam bir foto model gibi poz veriyor hem de suratıyla neredeyse bütün emojileri taklit ediyor. İlk sahibinin yetersiz bakımı yüzünden sakat kalan Rexie'nin omurgası kırık, aynı zamanda arka patilerini de hareket ettiremiyor. Rexie'nin sahibi Dasha Minaeva diğer kedilerin yaptığı her şeyi yapabildiğini söylüyor.

İşte yüz hareketleriyle binlerce hayran kazanan Rexie'nin Instagram hesabından birkaç ...

Giriş Tarihi: 15.04.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 10:06
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İnternetin yeni fenomeni: Rixie
İnternetin yeni fenomeni: Rixie
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İnternetin yeni fenomeni: Rixie
İnternetin yeni fenomeni: Rixie
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İnternetin yeni fenomeni: Rixie
İnternetin yeni fenomeni: Rixie
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İnternetin yeni fenomeni: Rixie
İnternetin yeni fenomeni: Rixie
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İnternetin yeni fenomeni: Rixie
İnternetin yeni fenomeni: Rixie
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İnternetin yeni fenomeni: Rixie
İnternetin yeni fenomeni: Rixie
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İnternetin yeni fenomeni: Rixie
İnternetin yeni fenomeni: Rixie
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