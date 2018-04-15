İnternetin yeni fenomeni: Rixie

Sosyal medyada hızla adını duyuran Rexie isimli kedinin yüz mimikleri emoji karakterlerini anımsatıyor. Instagram'da yaklaşık 200 bin takipçisi olan Rexie hem tam bir foto model gibi poz veriyor hem de suratıyla neredeyse bütün emojileri taklit ediyor. İlk sahibinin yetersiz bakımı yüzünden sakat kalan Rexie'nin omurgası kırık, aynı zamanda arka patilerini de hareket ettiremiyor. Rexie'nin sahibi Dasha Minaeva diğer kedilerin yaptığı her şeyi yapabildiğini söylüyor.

İşte yüz hareketleriyle binlerce hayran kazanan Rexie'nin Instagram hesabından birkaç fotoğraf...