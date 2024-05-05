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Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 15:53

İnternette gördüğü numarayı aradı başına gelmeyen kalmadı: Eve gelen tamirci öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul'da Gülay Erman, çamaşır makinesi arızalanınca internette numarasını bulduğu tamirciyi aradı. İddiaya göre tamir için gelenlerden hem makinesini hem de 7 bin TL parasını aldı. Bir aydır makinesinin getirilmesini bekleyen Erman'ın yaşadıkları herkesi şoka uğrattı!

DHA
İnternette gördüğü numarayı aradı başına gelmeyen kalmadı: Eve gelen tamirci öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul Bakırköy'de yaşayan Gülay Erman, 26 Mart'ta, çamaşır makinesinin arızalanması üzerine internetten bir tamirci buldu. İddiaya göre evine gelen tamirciler, önce çamaşır makinesinin motorunun arızalı olduğunu söyleyip 7 bin lira karşılığında yeni motor taktı. Makinenin aynı gün tekrar arızalanması üzerine Gülay Erman, firmaya telefon ederek durumu bildirdi.

İnternette gördüğü numarayı aradı başına gelmeyen kalmadı: Eve gelen tamirci öyle bir şey yaptı ki!

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE GİTTİ

Aynı tamirciler ikinci kez eve gelerek, firmada tamir edilmesi gerektiğini söyleyerek çamaşır makinesini alıp götürdü. 1 aydır firmaya telefon edip makinesinin durumunu soran ve makineyi geri almak istediğini belirten Gülay Erman, henüz sonuç alamadığını ve mağduriyet yaşadığını söyledi. Evine gelip çamaşır makinesini götüren servis çalışanına cep telefonu numarası üzerinden defalarca mesaj atan Erman, çalışanın kendisini oyalayıcı nitelikte sesli ve yazılı cevaplar aldığını söyledi. Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayette bulunan, Gülay Erman polise giderek şikayetçi oldu.

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İnternette gördüğü numarayı aradı başına gelmeyen kalmadı: Eve gelen tamirci öyle bir şey yaptı ki!

"1 AY GEÇTİ MAKİNAM ORTADA YOK"

Gülay Erman, "Çamaşır makinem bozuldu, internetten ilk bulduğum tamirciyi çağırdım geldiler. Baktı, 'Bu makinenin motoru yanmış' dedi. Yüksek bir fiyat söyledi ama biraz aşağıya indi; 7 bin lirada durdu. Aynı gün bir motorla geldi. Banyoda birtakım sesler duydum, 'Değiştirdik' dedi ve 7 bin liramı alıp gittiler.

İnternette gördüğü numarayı aradı başına gelmeyen kalmadı: Eve gelen tamirci öyle bir şey yaptı ki!

Akabinde çamaşırları attım makine çalışıyor çalışıyor durmuyor. Kendim sıkmaya getirdim, sıkmada makine hopladı. Durdurdum ve bu sefer firmayı defalarca aradım. Sonra ikinci şahıs geldi. O da 'Ben bu makineyi tamir edeceğim, sizden de hiç para almayacağım ve size getireceğim' dedi. Alıp makineyi götürdü bu ikinci kişi ve şu anda makine de yok. Defalarca arıyorum ve her gün aynı şeyi söylüyorlar; 'Bugün geliyor diyorlar' 26 Mart'tan bu güne kadar 1 ay geçti, makinam yok ortada." dedi.

İnternette gördüğü numarayı aradı başına gelmeyen kalmadı: Eve gelen tamirci öyle bir şey yaptı ki!

"BUNA KİM DUR DİYECEK?"

Yaşadığı olay karşısında çaresiz kaldığını ifade eden Erman, "İnternetten girdim, aradım, geldiler. Bu şekilde buldum ama hiçbir detayına girmedim. Zaten başıma böyle bir şey ilk olarak geldi. Sonrasında bu firmanın içeriğini inceledikçe benim gibi çok mağdur olmuş insanları görüyorum, okuyorum. Tüketici Hakem Heyetine gittim, şikayette bulundum. Ne yazık ki '6 ay içerisinde sonuçlanabilir' dediler. Ben 6 ay içerisinde ne yapacağım. 2-3 gün önce de karakola gittim. Çaresizim, ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl bir olayın içindeyiz, buna kim dur diyecek? Bu firmaların insanları bu şekilde kandırdıklarını görüyorum. Lütfen yetkililerden ciddi yaptırımlar istiyorum, bunun önüne geçilmeli." diye konuştu.

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