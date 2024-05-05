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İnternette gördüğü numarayı aradı başına gelmeyen kalmadı: Eve gelen tamirci öyle bir şey yaptı ki!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
15:53
İnternette gördüğü numarayı aradı başına gelmeyen kalmadı: Eve gelen tamirci öyle bir şey yaptı ki!
İstanbul'da Gülay Erman, çamaşır makinesi arızalanınca internette numarasını bulduğu tamirciyi aradı. İddiaya göre tamir için gelenlerden hem makinesini hem de 7 bin TL parasını aldı. Bir aydır makinesinin getirilmesini bekleyen Erman'ın yaşadıkları herkesi şoka uğrattı!