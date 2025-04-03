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İOKBS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi erişime açıldı mı?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
10:46
İOKBS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi erişime açıldı mı?
Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sınav tarihi öğrencileri gündemine yerleşti Her sene MEB tarafından düzenlenen sınava dair ayrıntılar 2025 yılı sınav kılavuzuyla paylaşıldı. Resmi ve özel okullarda eğitim gören 6,7 ve 8. Sınıflar ile lise hazırlık, 9,10 ve 11. Sınıf öğrencileri için yapılacak olan için hazırlıklar sürüyor. Peki, bursluluk sınavı İOKBS ne zaman, sınav giriş belgeleri açıklandı mı?