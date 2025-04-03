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Haberler Yaşam İOKBS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi erişime açıldı mı?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:46

İOKBS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi erişime açıldı mı?

Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sınav tarihi öğrencileri gündemine yerleşti Her sene MEB tarafından düzenlenen sınava dair ayrıntılar 2025 yılı sınav kılavuzuyla paylaşıldı. Resmi ve özel okullarda eğitim gören 6,7 ve 8. Sınıflar ile lise hazırlık, 9,10 ve 11. Sınıf öğrencileri için yapılacak olan için hazırlıklar sürüyor. Peki, bursluluk sınavı İOKBS ne zaman, sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

İOKBS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi erişime açıldı mı?

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı İOKBS Bursluluk Sınavı, belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Burs kazanan adaylara ödemeler, eğitim yılı başladığında yapılacak.Başvuru süreci 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi öğrenciler sınav tarihi ve giriş yerlerini merak ediyor. Peki, İOKBS ne zaman?

İOKBS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi erişime açıldı mı?

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2025: NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 yılı için 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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İOKBS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi erişime açıldı mı?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

İOKBS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi erişime açıldı mı?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak

İOKBS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi erişime açıldı mı?

İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre, burs kazanan öğrencilerin ödemeleri, okula kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden Ekim ayı başında yapılmaya başlanır.

Ancak, bursluluk sınavını kazanan ve parasız yatılılığa yerleşen öğrenciler, 2684 sayılı kanunun 7. maddesi gereği burs alamaz. Çünkü bu madde, "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmünü içermektedir.