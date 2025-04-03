İOKBS 2025 SINAV TARİHİ: MEB açıkladı! Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi erişime açıldı mı?

İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre, burs kazanan öğrencilerin ödemeleri, okula kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden Ekim ayı başında yapılmaya başlanır.

Ancak, bursluluk sınavını kazanan ve parasız yatılılığa yerleşen öğrenciler, 2684 sayılı kanunun 7. maddesi gereği burs alamaz. Çünkü bu madde, "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmünü içermektedir.