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İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
11:08
İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfları için bursluluk sınavına ilişkin usul ve esaslara yer verildi. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman?