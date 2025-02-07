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Haberler Yaşam İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:08

İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfları için bursluluk sınavına ilişkin usul ve esaslara yer verildi. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman?

İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS başvuruları ne zaman?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. 27 Nisan saat 10.00'da gerçekleştirilecek sınava 5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflar katılım sağlayacak. Sınavda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman?

İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS başvuruları ne zaman?

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Kılavuza göre, 5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 10 Şubat-3 Mart'ta yapılacak.

Yurt dışındaki e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvurabilecek.

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İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS başvuruları ne zaman?

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği ve resmi internet sitesinden yayımladığı "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek.

Bu yıl, 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları", 9. sınıf öğrencileri için ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak.

İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS başvuruları ne zaman?

İOKBS SINAV SONUÇ TARİHİ

27 Nisan saat 10.00'da gerçekleştirilecek sınavın sonuçları, 30 Mayıs'ta "https://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS başvuruları ne zaman?

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az 7 gün önce "https://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

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