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Giriş Tarihi: 09.02.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:48

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf (İOKBS) bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı nisan ayında gerçekleşecek. Öncesinde 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci Sınıflar İOKBS başvuru kılavuzu ile işlemlerini tamamladıktan sonra giriş belgelerini beklemeye başlayacak. Peki; MEB ile 2025 İOKBS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, detaylar...

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?

İOKBS başvuru tarihleri 2025 takip ediliyor. Bakanlık tarafından okullara gönderilen kılavuzla birlikte adayların sınava ilk adımları atılacak. Ayrıntıların https://www.meb.gov.tr adresinden izleneceği 'bursluluk sınavı ne zaman?' sorusu da süreçle ilgili en çok araştırılanlar arasında. İşte, MEB İOKBS başvuru kılavuzu 2025

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2025

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre bursluluk başvuruları 10 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınacak.

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İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU

5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

27 Nisan saat 10.00'da gerçekleştirilecek sınavın giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sınav sonuçları ise 30 Mayıs günü belli olacak.

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce 04 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanacaktır.

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