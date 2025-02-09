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İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf (İOKBS) bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
11:48
İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf (İOKBS) bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı nisan ayında gerçekleşecek. Öncesinde 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci Sınıflar İOKBS başvuru kılavuzu ile işlemlerini tamamladıktan sonra giriş belgelerini beklemeye başlayacak. Peki; MEB ile 2025 İOKBS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, detaylar...