İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf (İOKBS) bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?

İOKBS başvuru tarihleri 2025 takip ediliyor. Bakanlık tarafından okullara gönderilen kılavuzla birlikte adayların sınava ilk adımları atılacak. Ayrıntıların https://www.meb.gov.tr adresinden izleneceği 'bursluluk sınavı ne zaman?' sorusu da süreçle ilgili en çok araştırılanlar arasında. İşte, MEB İOKBS başvuru kılavuzu 2025