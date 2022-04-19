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Haberler Yaşam İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? 2022 MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuru tarihleri ve ekranı!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 23:44 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 23:44

İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? 2022 MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuru tarihleri ve ekranı!

İOKBS bursluluk sınavı başvuruları için hazırlıklara başlayan binlerce öğrenci ve veli İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır sorularıyla inceleme yapıyor. İOKBS başvuru tarihleri ve detayları netlik kazanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında yaptığı açıklamalar güncel olarak "İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır" gibi sorularla takip ediliyor. 2022 MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? İşte İOKBS başvuru tarihleri ve ekranı hakkında detaylar…

İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? 2022 MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuru tarihleri ve ekranı!

İOKBS bursluluk sınavı hakkında son gelişmeler sınava girmeye hazırlanan öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır sorusuyla incelenen sınava dair detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2022 MEB bursluluk sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? İşte İOKBS başvuru tarihleri ve başvuru ekranı!

İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? 2022 MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuru tarihleri ve ekranı!

2022 İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İOKBS başvurusu 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Bursluluk sınavı başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

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İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? 2022 MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuru tarihleri ve ekranı!

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için uygulanacak olan Bursluluk Sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? 2022 MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuru tarihleri ve ekranı!

İOKBS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? 2022 MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuru tarihleri ve ekranı!

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (on sekiz bin yüz altmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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