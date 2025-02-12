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Haberler Yaşam İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? MEB 2025 bursluluk sınavı kılavuzuyla belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:42

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? MEB 2025 bursluluk sınavı kılavuzuyla belli oldu!

İOKBS bursluluk sınavı için başvuru süreci öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 başvuru kılavuzu ile birlikte sınavın tarihi ve başvuru detayları netleşti. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim kurumlarında 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavı için hazırlıklar başladı. Peki, İOKBS ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? MEB 2025 bursluluk sınavı kılavuzuyla belli oldu!

2025 Bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve şartları MEB'in resmi sitesinde yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS, 80 soruluk bir test olup adaylara 100 dakika süre tanınacak. Bu yıl 5. ve 9. sınıf öğrencileri için sınav, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" müfredatına göre yapılacak. Peki, bursluluk sınavı başvurular nasıl ve ne zaman? İşte, 2025 İOKBS başvuru detayları…

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? MEB 2025 bursluluk sınavı kılavuzuyla belli oldu!

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İOKBS sınav başvurusu 10 Şubat 2025 – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce 4 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanacak.

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İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? MEB 2025 bursluluk sınavı kılavuzuyla belli oldu!

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

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İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? MEB 2025 bursluluk sınavı kılavuzuyla belli oldu!

2025 BURSLULUK SINAV TARİHİ
Bursluluk Sınavı bu sene 27 Nisan'da yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak. Sınav sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? MEB 2025 bursluluk sınavı kılavuzuyla belli oldu!

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.
Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.

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