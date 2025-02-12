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İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? MEB 2025 bursluluk sınavı kılavuzuyla belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
16:42
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? MEB 2025 bursluluk sınavı kılavuzuyla belli oldu!
İOKBS bursluluk sınavı için başvuru süreci öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 başvuru kılavuzu ile birlikte sınavın tarihi ve başvuru detayları netleşti. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim kurumlarında 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavı için hazırlıklar başladı. Peki, İOKBS ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılır?