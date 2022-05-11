Haberler Yaşam İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün, hangi ay? 2022 MEB İOKBS sınav başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? MEB sınav takvimi

Giriş Tarihi: 11.05.2022 22:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 22:23

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün, hangi ay? 2022 MEB İOKBS sınav başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? MEB sınav takvimi

lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları için son günlere girildi. Buna göre bursluluk sınavına girmek isteyen vatandaşlar için son haftadayız. Öğrenciler ve velileri İOKBS başvurular ne zaman bitiyor sorunu merak etmekte. Başvurular bittiğinde İOKBS sınav tarihi 2022 için geri sayım başlayacak. Peki, İOKBS sınavı hangi ay? İşte detaylar…