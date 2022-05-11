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Giriş Tarihi: 11.05.2022 22:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 22:23

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün, hangi ay? 2022 MEB İOKBS sınav başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? MEB sınav takvimi

lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları için son günlere girildi. Buna göre bursluluk sınavına girmek isteyen vatandaşlar için son haftadayız. Öğrenciler ve velileri İOKBS başvurular ne zaman bitiyor sorunu merak etmekte. Başvurular bittiğinde İOKBS sınav tarihi 2022 için geri sayım başlayacak. Peki, İOKBS sınavı hangi ay? İşte detaylar…

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün, hangi ay? 2022 MEB İOKBS sınav başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? MEB sınav takvimi

İOKBS sınavı hangi ay sorusu sıklıkla sorulmakta. İlköğretim ve Ortaöğretimde okuyan çocuk ve gençlerin eğitim masraflarını karşılayacak olan bu burs için aday başvuruları devam etmekte. Veliler, İOKBS başvuru şartlarını merak ediyor. Bursluluk sınavı şartları ve sınav tarihi merak edilmekte. Peki, bursluluk sınavı hangi ay? İşte detaylar…

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün, hangi ay? 2022 MEB İOKBS sınav başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? MEB sınav takvimi

MEB İOKBS SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

MEB takvimine bakıldığında İOKBS sınavı son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022 olarak gözüküyor. Başvurular, okul müdürlüğü tarafından sistemden yapılmaktadır.

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İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün, hangi ay? 2022 MEB İOKBS sınav başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? MEB sınav takvimi

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI

Dar gelirli öğrencilerin maddi durumlarını iyileştirmek için yapılan İOKBS sınavı başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Hali hazırda ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim görmek,

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün, hangi ay? 2022 MEB İOKBS sınav başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? MEB sınav takvimi

Lise sınıflarından ise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencisi olmak,

Sınavın gerçekleşeceği dönem ve yıl içinde okul değiştirecek ceza almamış olmak,

Bulunulan sınıfta, sınıf tekrarı yapmamış olmak,

Ailenin maddi durumunun belirlenen miktar ve altında kalıyor olması,

İOKBS kimler başvurabilir konusu yine her sınav döneminde yayınlanan kılavuzda yayınlanmaktadır. Bazı sınav dönemlerinde kılavuzlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu nedenle takip edilmesi en uygunu olacaktır.

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün, hangi ay? 2022 MEB İOKBS sınav başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? MEB sınav takvimi

İOKBS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular aşağıdaki siteler yoluyla yapılmaktadır:

http://www.meb.gov.tr

http://www.odsgm.meb.gov.tr

https://e-okul.meb.gov.tr

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