İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuç tarihi belli oldu. Sınava katılan 1 milyonu aşkın aday yayımlanan cevap anahtarıyla doğru ve yanlışlarını kontrol ederken, aynı zamanda da net puanını öğrenmek için sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, 2025 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, detaylar...