Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:48

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) geride kalmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Merakla beklenen İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlanmıştı. 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerini kapsayan sınavda, sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu. Peki, İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuç tarihi belli oldu. Sınava katılan 1 milyonu aşkın aday yayımlanan cevap anahtarıyla doğru ve yanlışlarını kontrol ederken, aynı zamanda da net puanını öğrenmek için sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, 2025 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS BURSLULUK SINAV TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu Bursluluk Sınavı, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Merakla beklenen İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı.

İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) adresi üzerinden görüntülenebilecek.

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre, Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.

Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

BURSLULUK SINAVI SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ