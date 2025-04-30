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İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:48
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) geride kalmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Merakla beklenen İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlanmıştı. 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerini kapsayan sınavda, sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu. Peki, İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...