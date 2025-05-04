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Giriş Tarihi: 04.05.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:50

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları (İOKBS) Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ve 9, 10, 11'inci sınıfların katılım sağladığı İOKBS sonuçları iççin heyecanlı bekleyiş başladı. Cevap anahtarıyla puan hesaplaması yapan adaylar net sonuç için MEB duyurularına odaklandı. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır? İşte, detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

İOKBS sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meb.gov.tr adresi üzerinden cevap anahtarı yayınlanmıştı. Şimdi ise adaylar sonuç için duyuruları yakın takibe aldı. Peki, 2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarları sınıflara göre erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meb.gov.tr adresi üzerinden cevap anahtarı sorgulanabiliyor.

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İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimine göre, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025 | İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.