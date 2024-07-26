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İOKBS BURSU SORGULA 2024 TEMMUZ | Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursu ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
16:05
İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) 2024 temmuz ödemeleri gündemde. 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencileri için geçerli olan ve her ay düzenli ödemeleri yapılan İOKBS ödeneği için "Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? " soruları yanıt arıyor. Peki, İOKBS bursu ne kadar oldu? 2024 Temmuz bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak?