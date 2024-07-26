İOKBS BURSU SORGULA 2024 TEMMUZ | Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursu ne kadar oldu?

İOKBS TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?

İOKBS burs ücretlerinin 1500 TL civarında olduğu biliniyor. Burs ücretleri memur maaş zamlarına göre yılda iki kez güncelleniyor. Memur maaşlarına göre belirlenen bursluluk ücreti her Ocak ve Haziran ayında yeniden belirleniyor. Ancak İOKBS burs parasının yeni tutarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.