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İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
17:54
İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için açıklama tarihi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, İOKBS sonuçlarını Merkezi Sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime sunacak. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl görüntülenebilir? İşte, İOKBS sonuç tarihi....