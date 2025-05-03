İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?

Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.

Bursluluk parası temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.