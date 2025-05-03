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Haberler Yaşam İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:54

İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için açıklama tarihi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, İOKBS sonuçlarını Merkezi Sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime sunacak. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl görüntülenebilir? İşte, İOKBS sonuç tarihi....

İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş devam ediyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın soruları ve cevap anahtarları yayınlandı. Peki, bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 yılı Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

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İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarlarını sınıflara göre yayımladı. Cevap anahtarlarına meb.gov.tr üzerinden erişilebiliyor.

İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?
Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.

Bursluluk parası temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.

İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?