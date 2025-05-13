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İOKBS SONUÇ TARİHİ! MEB açıkladı! İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:18
İOKBS SONUÇ TARİHİ! MEB açıkladı! İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan Nisan'da gerçekleştirildi ve sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Heyecanla sonuçlara odaklanan öğrenciler ve velileri "İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB takvimi ile Bursluluk Sınavı sonuç tarihi!