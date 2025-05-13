İOKBS SONUÇ TARİHİ! MEB açıkladı! İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. 27 Nisan'da tamamlanan sınavın ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan sonuçlar için adaylar resmi site duyurularını mercek altına aldı. Peki, MEB takvimi ile İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...