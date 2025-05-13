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Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:18

İOKBS SONUÇ TARİHİ! MEB açıkladı! İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan Nisan'da gerçekleştirildi ve sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Heyecanla sonuçlara odaklanan öğrenciler ve velileri "İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB takvimi ile Bursluluk Sınavı sonuç tarihi!

İOKBS SONUÇ TARİHİ! MEB açıkladı! İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. 27 Nisan'da tamamlanan sınavın ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan sonuçlar için adaylar resmi site duyurularını mercek altına aldı. Peki, MEB takvimi ile İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

İOKBS SONUÇ TARİHİ! MEB açıkladı! İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre, Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

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İOKBS SONUÇ TARİHİ! MEB açıkladı! İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.

Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

BURSLULUK SINAVI SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS SONUÇ TARİHİ! MEB açıkladı! İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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İOKBS SONUÇ TARİHİ! MEB açıkladı! İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?