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Haberler Yaşam iOS 18 ne zaman çıkacak? Uygulama renkleri değiştirilebilecek! Apple iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 10:04

iOS 18 ne zaman çıkacak? Uygulama renkleri değiştirilebilecek! Apple iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Apple, iOS 18 güncellemesini kullanıcılarına tanıtmaya hazırlanıyor. Güncellemenin geleceğini duyan kullanıcılar yeni özellikleri keşfetmeden önce neler değişecek merak ediyor. Apple'ın düzenleyeceği WWDC etkinliğinde iOS 18 ile birlikte iPhone cihazlara gelecek yeni özellikleri kullanıcılara tanıtması bekleniyor. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? Apple iOS 18 alacak telefonlar hangileri?

iOS 18 ne zaman çıkacak? Uygulama renkleri değiştirilebilecek! Apple iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

WWDC 2024 öncesi iOS 18 güncellemesi hakkında detaylar merak ediliyor. Birbirinden farklı özellikler keşfedilmeyi beklerken kullanıcılar bu özellikler ne işe yarar, güncelleme nasıl yüklenir araştırıyor. Peki, iOS 18 güncellemesiyle neler değişecek?

iOS 18 ne zaman çıkacak? Uygulama renkleri değiştirilebilecek! Apple iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

iOS 18 ne zaman çıkacak?

Apple'ın düzenleyeceği WWDC etkinliğinde iOS 18 ile birlikte iPhone cihazlara gelecek yeni özellikleri kullanıcılara tanıtması bekleniyor.

İşte, 10 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2024 etkinliği öncesi iOS 18 hakkında tüm bilinenler;

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iOS 18 ne zaman çıkacak? Uygulama renkleri değiştirilebilecek! Apple iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Siri daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek!

Macrumors'un haberine göre, iOS 18 ile birlikte Siri'nin daha fazla konuşma etkileşimi ve proaktif zeka sağlayan gelişmiş doğal dil işleme ile önemli bir revizyondan geçmesi bekleniyor.

iOS 18 ne zaman çıkacak? Uygulama renkleri değiştirilebilecek! Apple iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Gelen bildirimleri özetleyecek!

Görünüşe göre asistan, uygulamalar içindeki daha karmaşık görevleri anlayacak ve gerçekleştirecek. Bu görevler, notları klasörler arasında taşımak ve e-postaları silmekten makaleleri ve son bildirimleri özetlemeye kadar uzanıyor.

Spotlight aramasının da benzer geliştirmeler göreceği ve daha akıllı ve alakalı sonuçlar sağlamak için sistem genelindeki bilgilerle daha derinlemesine entegre olacağı iddia ediliyor.

iOS 18 ne zaman çıkacak? Uygulama renkleri değiştirilebilecek! Apple iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Yapay zeka mesaj yanıtları önerecek!

iOS 18 ile birlikte çıkış yapması beklenen yapay zeka Mesajlar'da yanıtlar önerecek ve mesaj içeriğine göre özel emojiler oluşturacak.

Ayrıca Fotoğraflar uygulaması yapay zeka destekli rötuş araçları içerecek ve Apple Music otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri ve daha yumuşak şarkı geçişleri sunacak.

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