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iOS 18 ne zaman çıkacak? Uygulama renkleri değiştirilebilecek! Apple iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
10:04
iOS 18 ne zaman çıkacak? Uygulama renkleri değiştirilebilecek! Apple iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
Apple, iOS 18 güncellemesini kullanıcılarına tanıtmaya hazırlanıyor. Güncellemenin geleceğini duyan kullanıcılar yeni özellikleri keşfetmeden önce neler değişecek merak ediyor. Apple'ın düzenleyeceği WWDC etkinliğinde iOS 18 ile birlikte iPhone cihazlara gelecek yeni özellikleri kullanıcılara tanıtması bekleniyor. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? Apple iOS 18 alacak telefonlar hangileri?