İOS 18 ne zaman gelecek? Yenilikler duyuruldu! İOS 18 yenilikleri neler, hangi modellere yüklenecek?

Uygulama simgeleri için yeni görünüm

Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

Denetimler galerisi

Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

En sevdiğiniz fotoğraflar için yeni bir alan

Izgara görünümünden sağa kaydırarak, en iyi içeriklerinizi göz alıcı posterler şeklinde öne çıkaran yeni Dönen Seçim Kutusu görüntüsüne erişin. Her gün yenilenen bir fotoğraf seçkisiyle sürpriz anlar yaşayın.

Mesajlara eğlence katmanın yepyeni yolları

Kalın ve italik yapma, altını veya üstünü çizme seçeneklerine ek olarak iMessage'daki tüm harflere, sözcüklere, ifadelere ya da emoji'lere eğlenceli, animasyonlu efektler uygulayabiliyorsunuz.

En üst seviye oyun performansı

Oyun Modu, sürekli olarak yüksek kare hızları sunmak için arka plan etkinliklerini en aza indiriyor ve bu sayede saatlerce süren kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor.