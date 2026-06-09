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Haberler Yaşam iOS 27 özellikleri tanıtıldı! iOS 27 hangi modellere gelecek, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:40

iOS 27 özellikleri tanıtıldı! iOS 27 hangi modellere gelecek, ne zaman yayımlanacak?

Apple'ın WWDC 2026 etkinliğinde görücüye çıkardığı yeni işletim sistemi iOS 27 için geri sayım başladı. Teknoloji devinin yapay zeka odaklı yeni güncellenmiş yazılımı ile bazı eski nesil akıllı telefon modellerine olan desteğini tamamen sonlandırması bekleniyor. Peki, iOS 27 alacak iPhone modelleri neler, belli oldu mu ve güncelleme ne zaman gelecek?

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iOS 27 özellikleri tanıtıldı! iOS 27 hangi modellere gelecek, ne zaman yayımlanacak?

iOS 27 iPhone kullanıcılarının gündemindeki yerini aldı. Hangi telefonların bu kapsamda olup olmayacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Apple Intelligence altyapısının geliştirildiği sürüm, katlanabilir ekran formasyonuna da ilk kez göz kırpıyor. Güncel sızıntılar eşliğinde desteklenen cihazlar listesi ve çıkış tarihi takip ediliyor.

iOS 27 özellikleri tanıtıldı! iOS 27 hangi modellere gelecek, ne zaman yayımlanacak?

İOS 27 DESTEKLEYEN İPHONE MODELLERİ: HANGİ CİHAZLAR LİSTE DIŞI KALACAK?

Apple'ın yeni işletim sistemi mimarisi, donanım gereksinimlerini bir üst seviyeye taşıyor. Sektörel kaynaklardan gelen son bilgilere göre, A13 Bionic işlemcili efsanevi modeller için yolun sonu görünecek mi?

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iOS 27 özellikleri tanıtıldı! iOS 27 hangi modellere gelecek, ne zaman yayımlanacak?

Sızan bilgiler ışığında iOS 27 güncellemesi; iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max modellerine sunulabilir. Bu modellerin güncelleme dışında kalacağı yönündeki iddialar henüz doğrulanmadı.

Apple'ın yeni sisteminde iPhone 12, 13, 14, 15, 16 ve yeni nesil iPhone 17 ailesi güvenle yer alıyor.

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iOS 27 özellikleri tanıtıldı! iOS 27 hangi modellere gelecek, ne zaman yayımlanacak?

iOS 27 ÖZELLİKLERİ

Gelişmiş Siri ve ChatGPT Benzersiz Yapay Zeka Deneyimi

Yeni güncellemenin merkezinde köklü bir Siri evrimi bulunuyor. Doğal dil işleme yetenekleri maksimuma çıkarılan yeni asistan, artık bir sohbet botu gibi geçmiş konuşmaları hafızasında tutabiliyor. Takviminizdeki bir uçuş planına göre trafik durumunu analiz edip size ne zaman evden çıkmanız gerektiğini söyleyebilen yeni Siri, klavyeye entegre edilen "Siri ile Yaz" ve metin alanlarında beliren "Bana Yazmada Yardım Et" butonlarıyla doğrudan bir üretken yapay zeka asistanına dönüşüyor.

iOS 27 özellikleri tanıtıldı! iOS 27 hangi modellere gelecek, ne zaman yayımlanacak?

Kamera ve Fotoğraflar Uygulamasına Yapay Zeka Dokunuşu

Kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen Kamera uygulaması, iOS 27 ile tamamen özelleştirilebilir bir arayüze kavuşuyor. Profesyonel kullanıcılar, sık kullandıkları araçları ekranın istedikleri noktasına konumlandırabilecek. Fotoğraflar tarafında ise üç devrimsel AI aracı öne çıkıyor: Görselin sınırlarını yapay zekayla genişleten Extend, ışık ve renk dengesini otomatik optimize eden Enhance ve kadrajı yapay zeka komutlarıyla yeniden şekillendiren Reframe özellikleri fotoğraf düzenlemeyi profesyonel boyuta taşıyor.

iOS 27 özellikleri tanıtıldı! iOS 27 hangi modellere gelecek, ne zaman yayımlanacak?

İOS 27 NE ZAMAN ÇIKACAK?

WWDC 2026 açılış konuşmasının hemen ardından iOS 27 ilk geliştirici betası (Developer Beta) indirmeye sunuldu. Apple'ın geleneksel güncelleme takvimine sadık kalması bekleniyor.

Temmuz 2026'da geniş kitlelerin deneyebileceği "Kamu Açık Betası" (Public Beta) yayımlanırsa yaz dönemi boyunca sürecek testlerin ve hata düzeltmelerinin ardından, nihai kararlı sürüm Eylül 2026 ortasında, yeni iPhone lansmanıyla eş zamanlı olarak yayımlanması bekleniyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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