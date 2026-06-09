iOS 27 özellikleri ve destekleyecek modeller: iOS 27 ne zaman yayımlanacak?

iOS 27 ÖZELLİKLERİ

Gelişmiş Siri ve ChatGPT Benzersiz Yapay Zeka Deneyimi

Yeni güncellemenin merkezinde köklü bir Siri evrimi bulunuyor. Doğal dil işleme yetenekleri maksimuma çıkarılan yeni asistan, artık bir sohbet botu gibi geçmiş konuşmaları hafızasında tutabiliyor. Takviminizdeki bir uçuş planına göre trafik durumunu analiz edip size ne zaman evden çıkmanız gerektiğini söyleyebilen yeni Siri, klavyeye entegre edilen "Siri ile Yaz" ve metin alanlarında beliren "Bana Yazmada Yardım Et" butonlarıyla doğrudan bir üretken yapay zeka asistanına dönüşüyor.