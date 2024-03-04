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Haberler Yaşam İpek’i portakal bahçesine gömdü: Dünyalar güzeli kızımı kurşuna dizmişler!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:40

İpek’i portakal bahçesine gömdü: Dünyalar güzeli kızımı kurşuna dizmişler!

Adana'da darp edilerek kaburgaları kırıldıktan sonra vurularak öldürülen 18 yaşındaki İpek Akgül'ün annesi Sihan Akgül, yavrusunun kabrine giderek ağıtlar yaktı. Acılı anne: "Dünyalar güzeli kızımı sanki kurşuna dizmişler. Dünyalar güzeli bir kızdı. Duruluğu ve saflığıyla onlara kurban gitti. Ona doyamadan benden aldılar" dedi.

Ziya RAMOĞLU
İpek’i portakal bahçesine gömdü: Dünyalar güzeli kızımı kurşuna dizmişler!

Sevgililer gününün gecesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Yaşar B., kız arkadaşı İpek Akgül'ü öldürüp, portakal bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki belirtilen portakal bahçesine giderek çalışma başlattı.

İpek’i portakal bahçesine gömdü: Dünyalar güzeli kızımı kurşuna dizmişler!

Yaşar B.'nin gösterdiği noktada araştırma yapan ekipler, Akgül'ün toprağa gömülü cesedini buldu. Ekipler, şüphelinin cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayı da birkaç yüz metre uzaklıkta buldu.

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İpek’i portakal bahçesine gömdü: Dünyalar güzeli kızımı kurşuna dizmişler!

VAHŞİCE KATLEDİLDİ
Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinde Akgül'ün 11 Şubat'ta önce darp edilerek kolunun ve kaburgalarının kırıldığı, sonrasında da vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğü saptandı. Akgül'ün cenazesi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

İpek’i portakal bahçesine gömdü: Dünyalar güzeli kızımı kurşuna dizmişler!

KATİL ZANLISI İLE 3 KİŞİ
Polis ekipleri, teslim olan katil zanlısı Yaşar B.'nin yanı sıra isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Sorgusunda, cinayeti kendinin işlediğini öne süren Yaşar B. ile diğer 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İpek’i portakal bahçesine gömdü: Dünyalar güzeli kızımı kurşuna dizmişler!

Bu arada soruşturma kapsamında cinayete karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi daha yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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