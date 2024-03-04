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İpek’i portakal bahçesine gömdü: Dünyalar güzeli kızımı kurşuna dizmişler!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
10:40
İpek’i portakal bahçesine gömdü: Dünyalar güzeli kızımı kurşuna dizmişler!
Adana'da darp edilerek kaburgaları kırıldıktan sonra vurularak öldürülen 18 yaşındaki İpek Akgül'ün annesi Sihan Akgül, yavrusunun kabrine giderek ağıtlar yaktı. Acılı anne: "Dünyalar güzeli kızımı sanki kurşuna dizmişler. Dünyalar güzeli bir kızdı. Duruluğu ve saflığıyla onlara kurban gitti. Ona doyamadan benden aldılar" dedi.