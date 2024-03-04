İpek’i portakal bahçesine gömdü: Dünyalar güzeli kızımı kurşuna dizmişler!

KATİL ZANLISI İLE 3 KİŞİ

Polis ekipleri, teslim olan katil zanlısı Yaşar B.'nin yanı sıra isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Sorgusunda, cinayeti kendinin işlediğini öne süren Yaşar B. ile diğer 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.