iPhone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, düştü mü, ne kadar kaç TL? Apple Türkiye iPhone fiyatları son durum güncel liste!

iphone 11, 12 ve 13 fiyatları üzerinde yapılan güncelleme sonrası araştırmalar hız kazandı. Dolar kruundaki düşüş birçok alanda olduğu gibi elektroniğe de yansırken Apple Türkiye, IPAD, iPhone ve diğer elektronik cihazlarında indirim yapma kararı aldı. Hal böyleyken iphone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, düştü mü, ne kadar kaç TL?" soruları gerek piyasaların takipçileri gerekse satın almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Apple resmi sitesinden iphone fiyatları...