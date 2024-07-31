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Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 14:25

iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte, iPhone 16'nın tüm renkleri ve yeni kamera tasarımı!

iPhone 16 çıkış tarihi ile gündeme geldi. Ünlü teknoloji markası Apple'ın yeni telefonu iPhone 16'nın tüm renklerinin değişmesi beklenirken, yeni kamera tasarımı da merak ediliyor. iPhone 16 yeni renkleri ile bugün gündeme geldi. Peki; iPhone 16 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 16 özellikleri neler? İşte, iPhone 16'nın tüm renkleri ve yeni kamera tasarımı!

iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte, iPhone 16’nın tüm renkleri ve yeni kamera tasarımı!

İphone 16 ne zaman çıkacak sorusu gündemde. Yeni renkleri ve yeni tasarımıyla kullanıcıları tarafından heyecanla beklenen ünlü teknoloji markası iPhone 16, daha büyük, verimli ekran ve ince çerçeve ile farklı bir tasarım olarak çıkacağı ön görülüyor. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte, iPhone 16'nın tüm renkleri ve yeni kamera tasarımı!

iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte, iPhone 16’nın tüm renkleri ve yeni kamera tasarımı!

iPhone 16'nın arkası böyle gözükecek, 5 renk seçeneğiyle gelecek!

X kullanıcısı tarafından paylaşılan bir görüntüde, kamera kısmının yeniden tasarlandığını ve dikey olarak geleceği gündeme geldi.

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iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte, iPhone 16’nın tüm renkleri ve yeni kamera tasarımı!

iPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

IPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, yeni Apple Watch donanımları ile birlikte Eylül ayında duyurulacak. Kesin tarih henüz bilinmese de geçtiğimiz sene 12 Eylül'de iPhone 15 serisi tanıtılmıştı. iPhone 16 serisinin de aynı tarihlerde duyurulması bekleniyor.

iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte, iPhone 16’nın tüm renkleri ve yeni kamera tasarımı!

iPHONE 16 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

iPhone 16 serisinde beklenen yeni özellikler:

Daha büyük, verimli ekran ile ince çereçeve (6.1 inçlik Pro modeli 6.3 inç ekran, 6.7 inçlik Pro Max modeli ise 6.9 inç ekran),
Apple Intelligence destekli yapay zeka özellikleri,
Güç tüketimini azaltmak için mikro lens teknolojisi kullanımı,
Dikey kamera düzeni, kamere iyileştirmesi (48 Megapiksel çözünürlükte ultra geniş açılı kamera),
Grafen termal sistem ile aşırı ısınma sorunu telaf edilecek,
Büyük bellek ve A18 çip,
Eylem ve Capture düğmesi,
Yeni modellerin bataryalarında 40W hızlı şarj, 20W MagSafe şarj desteklemesi,
Yeni rekler.

iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte, iPhone 16’nın tüm renkleri ve yeni kamera tasarımı!
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