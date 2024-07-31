İphone 16 ne zaman çıkacak sorusu gündemde. Yeni renkleri ve yeni tasarımıyla kullanıcıları tarafından heyecanla beklenen ünlü teknoloji markası iPhone 16, daha büyük, verimli ekran ve ince çerçeve ile farklı bir tasarım olarak çıkacağı ön görülüyor. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte, iPhone 16'nın tüm renkleri ve yeni kamera tasarımı!