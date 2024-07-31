Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
14:25
iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte, iPhone 16'nın tüm renkleri ve yeni kamera tasarımı!
iPhone 16 çıkış tarihi ile gündeme geldi. Ünlü teknoloji markası Apple'ın yeni telefonu iPhone 16'nın tüm renklerinin değişmesi beklenirken, yeni kamera tasarımı da merak ediliyor. iPhone 16 yeni renkleri ile bugün gündeme geldi. Peki; iPhone 16 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 16 özellikleri neler? İşte, iPhone 16'nın tüm renkleri ve yeni kamera tasarımı!