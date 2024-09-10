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Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 07:54

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI: Iphone 16, pro,pro max, plus Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek, özellikleri neler?

Iphone 16 fiyatları, özellikleri Türkiye'ye geleceği tarih dün akşam gerçekleşen lansman sonrası araştırılmaya başladı. Apple 9 Eylül tarihinde Iphone olmak üzere birçok yeni modelini tanıttı. Yeni serinin en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi daha ince çerçeveli daha büyük ekran olması oldu. Düzenlenen tanıtımdan sonra söz konusu telefonun Türkiye fiyatları beklenmeye başladı. Iphone 16, pro,pro max, plus Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek, özellikleri neler?

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI: Iphone 16, pro,pro max, plus Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek, özellikleri neler?

Uzun süredir tanıtılması beklenen Iphone 16, 9 Eylül akşamı gerçekleşen lansmanla tanıtıldı.Yeni modelin en öne çıkan büyük ekranı sebebiyle Pro Max oldu. Birçok yeni özelliğe sahip modelde A18 işlemci kullanacak. İşte Iphone 16 fiyatı ve özellikleri

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI: Iphone 16, pro,pro max, plus Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek, özellikleri neler?

iPHONE 16 SERİSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Apple, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni iPhone 16 serisini "It's Glowtime" etkinliğinde tanıttı. Şık tasarımı ve devrim niteliğindeki özellikleriyle öne çıkan iPhone 16, kullanıcı deneyimini daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşıyor. Apple CEO'su Tim Cook, etkinlikte yaptığı konuşmada iPhone 16'nın sunduğu yeniliklerin kullanıcıların hayatında büyük bir fark yaratacağını vurguladı. Özellikle "Apple Intelligence" adı verilen yeni yapay zeka özellikleri dikkat çekiyor. Cihaz, dayanıklılığını artıran %50 daha güçlü seramik ekranla korunuyor ve "havacılık sınıfı" alüminyum gövdesiyle sağlamlık sunuyor. Ayrıca, yeni kamera sistemi ve geliştirilmiş pil ömrü de bu modelin öne çıkan diğer yenilikleri arasında.

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IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI: Iphone 16, pro,pro max, plus Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek, özellikleri neler?

iPhone 16, 6.1 inçlik Super Retina XDR ekranıyla karşımıza çıkıyor. Bu ekran, daha canlı renkler ve yüksek parlaklık sayesinde kullanıcıların görsel deneyimini üst seviyeye taşıyor. Yeni tasarımıyla da dikkat çeken cihaz, daha ince çerçeveler ve dayanıklılığı artıran seramik kalkan teknolojisi ile korunuyor. Bu sayede hem şıklık hem de sağlamlık bir arada sunuluyor.

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI: Iphone 16, pro,pro max, plus Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek, özellikleri neler?

EKRAN VE TASARIM
iPhone 16, 6.1 inç Super Retina XDR ekran
ile geliyor. Bu ekran, daha canlı renkler ve daha yüksek parlaklık sunarak kullanıcıların görsel deneyimini zenginleştiriyor. Ayrıca, yeni tasarımıyla daha ince çerçeveler ve dayanıklı seramik kalkan teknolojisi sunuyor.

PERFORMANS VE İŞLEMCİ
iPhone 16, Apple'ın en yeni A18 Bionic çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, daha hızlı performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevler, bu yeni işlemci sayesinde daha akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor.
DEPOLAMA SEÇENEKLERİ
iPhone 16, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre farklı depolama kapasiteleri arasından seçim yapabiliyor.

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI: Iphone 16, pro,pro max, plus Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek, özellikleri neler?

YAPAY ZEKA VE SİRİ
Apple, iPhone 16'da yapay zeka özelliklerine büyük önem vermiş. Siri, OpenAI'ın ChatGPT teknolojisi ile entegre edilerek daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirilmiş. Siri, artık daha doğal ve akıcı bir şekilde kullanıcılarla etkileşim kurabiliyor.
Yeni tanıtılanlar arasında yer alan yeni işletim sistemi iOS 18 ise, geliştirilmiş gizlilik ayarları, yeni widget'lar ve daha iyi yapay zeka yetenekleri gibi birçok yeni özellik içeriyor.

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