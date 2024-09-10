Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
07:54
IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI: Iphone 16, pro,pro max, plus Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek, özellikleri neler?
Iphone 16 fiyatları, özellikleri Türkiye'ye geleceği tarih dün akşam gerçekleşen lansman sonrası araştırılmaya başladı. Apple 9 Eylül tarihinde Iphone olmak üzere birçok yeni modelini tanıttı. Yeni serinin en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi daha ince çerçeveli daha büyük ekran olması oldu. Düzenlenen tanıtımdan sonra söz konusu telefonun Türkiye fiyatları beklenmeye başladı. Iphone 16, pro,pro max, plus Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek, özellikleri neler?