IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI: Iphone 16, pro,pro max, plus Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek, özellikleri neler?

EKRAN VE TASARIM

iPhone 16, 6.1 inç Super Retina XDR ekran

ile geliyor. Bu ekran, daha canlı renkler ve daha yüksek parlaklık sunarak kullanıcıların görsel deneyimini zenginleştiriyor. Ayrıca, yeni tasarımıyla daha ince çerçeveler ve dayanıklı seramik kalkan teknolojisi sunuyor.

PERFORMANS VE İŞLEMCİ

iPhone 16, Apple'ın en yeni A18 Bionic çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, daha hızlı performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevler, bu yeni işlemci sayesinde daha akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor.

DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

iPhone 16, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre farklı depolama kapasiteleri arasından seçim yapabiliyor.