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Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:42

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Boğazda gemi trafiği askıya alındı! Hangi vapur seferleri iptal edildi?

İstanbul Boğazı'nda 12 Şubat 2025 tarihinde etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Gece saatlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu. Peki, bugün hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte detaylar…

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Boğazda gemi trafiği askıya alındı! Hangi vapur seferleri iptal edildi?

İstanbul'da 12 Şubat 2025 tarihinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından saat 03.10 itibarıyla askıya alındı. Bugün iptal edilen vapur seferleri hangileri? İşte detaylar ve iptal edilen seferler…

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Boğazda gemi trafiği askıya alındı! Hangi vapur seferleri iptal edildi?
İSTANBUL'DA YOĞUN SİS; BOĞAZDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI!

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle askıya alındı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi, oluşan yoğun sisten dolayı adeta gözden kayboldu.

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İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Boğazda gemi trafiği askıya alındı! Hangi vapur seferleri iptal edildi?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ!

İstanbul'da, Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri, sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

  • 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
  • 07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Hattı Seferi
  • 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi
  • Küçüksu-İstinye Hattı
  • İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
  • Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
  • Çengelköy-Kabataş Hattı
  • Üsküdar-Aşiyan Hattı
İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Boğazda gemi trafiği askıya alındı! Hangi vapur seferleri iptal edildi?

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Boğazda gemi trafiği askıya alındı! Hangi vapur seferleri iptal edildi?
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