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İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Boğazda gemi trafiği askıya alındı! Hangi vapur seferleri iptal edildi?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
07:42
İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Boğazda gemi trafiği askıya alındı! Hangi vapur seferleri iptal edildi?
İstanbul Boğazı'nda 12 Şubat 2025 tarihinde etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Gece saatlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu. Peki, bugün hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte detaylar…