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Haberler Yaşam İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ: 11-12 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan seferlerle ilgili açıklama...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:49

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ: 11-12 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan seferlerle ilgili açıklama...

Olumsuz hava koşulları hava trafiğini etkiledi. Ajet ve THY uçuş iptalleriyle ilgili 11-12 Şubat 2025 tarihine ait güncel duyurular, bileti olan yolcuların gündeminde yer aldı. Megakentte devam eden kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı. İptal edilen uçuşlarla ilgili bilgiler, havayolu şirketlerinin resmi internet sitelerinden sorgulanabiliyor. Peki, 5-6 Şubat 2025 THY-Ajet iptal olan uçak seferleri hangileri? İşte, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ: 11-12 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan seferlerle ilgili açıklama...

11-12 Şubat'ta iptal edilen uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın duyurusuyla gündeme geldi. İç ve dış hatlardan bilet alan yolcular, "Uçuşlar iptal mi?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Sabiha Gökçen'de uçuşların azaltılacağı açıklandı. HEAŞ'tan açıklama geldi.Peki, 11-12 Şubat 2025 iptal olan uçak seferler hangileri?

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ: 11-12 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan seferlerle ilgili açıklama...

UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ: 11-12 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan seferlerle ilgili açıklama...

HEAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ: 11-12 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan seferlerle ilgili açıklama...

AJET UÇAK SEFERLERİ AÇIKLAMASI
Ajet'in 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba 2025 tarihlerinde bazı uçak seferleri iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba 2025 tarihlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı ile kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yapılmıştır. Değişiklik gerçekleştirilen seferlerimizin son durumunu Uçuş Durumu sayfasından kontrol edebilirsiniz. Hava koşulları nedeniyle havalimanına ulaşımda gecikmeler yaşanabileceğinden uçuşunuzdan en az 3 saat önce havalimanında bulunmanız, rahat ve sorunsuz bir seyahat için tavsiye edilmektedir.

Bilet değişiklik ve iptal işlemlerini AJet.com, AJet Mobil uygulaması veya bilet satın alınan acentelerden gerçekleştirebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ: 11-12 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan seferlerle ilgili açıklama...

İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

THY ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.

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