İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ: 11-12 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan seferlerle ilgili açıklama...

AJET UÇAK SEFERLERİ AÇIKLAMASI

Ajet'in 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba 2025 tarihlerinde bazı uçak seferleri iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba 2025 tarihlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı ile kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yapılmıştır. Değişiklik gerçekleştirilen seferlerimizin son durumunu Uçuş Durumu sayfasından kontrol edebilirsiniz. Hava koşulları nedeniyle havalimanına ulaşımda gecikmeler yaşanabileceğinden uçuşunuzdan en az 3 saat önce havalimanında bulunmanız, rahat ve sorunsuz bir seyahat için tavsiye edilmektedir.

Bilet değişiklik ve iptal işlemlerini AJet.com, AJet Mobil uygulaması veya bilet satın alınan acentelerden gerçekleştirebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.