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İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ: 11-12 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan seferlerle ilgili açıklama...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
07:49
İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ: 11-12 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan seferlerle ilgili açıklama...
Olumsuz hava koşulları hava trafiğini etkiledi. Ajet ve THY uçuş iptalleriyle ilgili 11-12 Şubat 2025 tarihine ait güncel duyurular, bileti olan yolcuların gündeminde yer aldı. Megakentte devam eden kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı. İptal edilen uçuşlarla ilgili bilgiler, havayolu şirketlerinin resmi internet sitelerinden sorgulanabiliyor. Peki, 5-6 Şubat 2025 THY-Ajet iptal olan uçak seferleri hangileri? İşte, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı.