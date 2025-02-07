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Giriş Tarihi: 07.02.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 06:48

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 7 ŞUBAT CUMA: İDO, BUDO, Şehir Hatları, vapur iptal edilen seferler hangileri?

7 Şubat 2025 Cuma günü için iptal edilen vapur seferleriyle ilgili İDO-BUDO ve Şehir Hatları açıklamaları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji raporlarına göre, Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Çanakkale başta olmak üzere kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, özellikle Armutlu, Mudanya, Sirkeci, Bursa ve İstanbul güzergahlarına yolculuk yapacak vatandaşlar güncel bilgilere ulaşmak için resmi internet sitelerini takip edebilir. Peki, bugün hangi vapur seferleri iptal edildi?

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 7 ŞUBAT CUMA: İDO, BUDO, Şehir Hatları, vapur iptal edilen seferler hangileri?

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle vapur seferleriyle ilgili iptaller gündeme geldi. Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da kar yağışının Cuma günü de süreceği belirtilirken, İDO-BUDO bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Peki, 7 Şubat Cuma bugün hangi vapur seferleri iptal edildi?

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 7 ŞUBAT CUMA: İDO, BUDO, Şehir Hatları, vapur iptal edilen seferler hangileri?

İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle İDO'da iptal olan seferler:
7 Şubat tarihi için İDO sefer iptalleri:

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.02.2025 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 07.02.2025 11:30

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İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 7 ŞUBAT CUMA: İDO, BUDO, Şehir Hatları, vapur iptal edilen seferler hangileri?

BUDO SEFERLİ İPTAL Mİ OLDU?

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle BUDO'da iptal olan seferler:
7 Şubat tarihi için BUDO sefer iptalleri:
07.02.2025 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.02.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.02.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 7 ŞUBAT CUMA: İDO, BUDO, Şehir Hatları, vapur iptal edilen seferler hangileri?

07.02.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.02.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.02.2025 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 7 ŞUBAT CUMA: İDO, BUDO, Şehir Hatları, vapur iptal edilen seferler hangileri?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
7 Şubat Cuma günü için Şehir Hatlarında iptal edilen vapur seferi bulunmuyor.

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