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İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 7 ŞUBAT CUMA: İDO, BUDO, Şehir Hatları, vapur iptal edilen seferler hangileri?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
06:48
İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 7 ŞUBAT CUMA: İDO, BUDO, Şehir Hatları, vapur iptal edilen seferler hangileri?
7 Şubat 2025 Cuma günü için iptal edilen vapur seferleriyle ilgili İDO-BUDO ve Şehir Hatları açıklamaları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji raporlarına göre, Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Çanakkale başta olmak üzere kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, özellikle Armutlu, Mudanya, Sirkeci, Bursa ve İstanbul güzergahlarına yolculuk yapacak vatandaşlar güncel bilgilere ulaşmak için resmi internet sitelerini takip edebilir. Peki, bugün hangi vapur seferleri iptal edildi?