İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 7 ŞUBAT CUMA: İDO, BUDO, Şehir Hatları, vapur iptal edilen seferler hangileri?

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle vapur seferleriyle ilgili iptaller gündeme geldi. Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da kar yağışının Cuma günü de süreceği belirtilirken, İDO-BUDO bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Peki, 7 Şubat Cuma bugün hangi vapur seferleri iptal edildi?