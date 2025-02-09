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İptal vapur ve feribot seferleri 9 Şubat 2025: İDO, BUDO ve Şehir Hatları ile bugün iptal olan seferler hangileri?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
09:52
İptal vapur ve feribot seferleri 9 Şubat 2025: İDO, BUDO ve Şehir Hatları ile bugün iptal olan seferler hangileri?
Karla karışık yağmur yurdun pek çok noktasında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada gözler iptal seferlere dönmüş durumda. Deniz yolunu kullanan yolcular 9 Şubat 2025 Pazar günü iptal vapur ve feribot seferleri araştırmasını Şehir Hatları, İDO, BUDO gibi oluşumlar üzerinden sorguluyor. Gökçeada, Bozcaada, Yalova, Bursa rotaları araştırma konusu. Peki, bugün iptal olan seferler hangileri?