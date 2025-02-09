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Haberler Yaşam İptal vapur ve feribot seferleri 9 Şubat 2025: İDO, BUDO ve Şehir Hatları ile bugün iptal olan seferler hangileri?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:52

İptal vapur ve feribot seferleri 9 Şubat 2025: İDO, BUDO ve Şehir Hatları ile bugün iptal olan seferler hangileri?

Karla karışık yağmur yurdun pek çok noktasında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada gözler iptal seferlere dönmüş durumda. Deniz yolunu kullanan yolcular 9 Şubat 2025 Pazar günü iptal vapur ve feribot seferleri araştırmasını Şehir Hatları, İDO, BUDO gibi oluşumlar üzerinden sorguluyor. Gökçeada, Bozcaada, Yalova, Bursa rotaları araştırma konusu. Peki, bugün iptal olan seferler hangileri?

İptal vapur ve feribot seferleri 9 Şubat 2025: İDO, BUDO ve Şehir Hatları ile bugün iptal olan seferler hangileri?

İptal olan vapur ve feribot seferleri Meteoroloji uyarıları ile birlikte takip ediliyor. Özellikle İstanbul'da şehir içi ve şehir dışı seferler sorgulananlar arasında. Peki, 9 Şubat bugün vapur seferleri iptal mi? İşte, iptal seferler listesi...

İptal vapur ve feribot seferleri 9 Şubat 2025: İDO, BUDO ve Şehir Hatları ile bugün iptal olan seferler hangileri?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İDO İPTAL SEFERLER - 9 ŞUBAT 2025

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 09.02.2025 15:30
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 09.02.2025 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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İptal vapur ve feribot seferleri 9 Şubat 2025: İDO, BUDO ve Şehir Hatları ile bugün iptal olan seferler hangileri?

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 09.02.2025 19:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 09.02.2025 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İptal vapur ve feribot seferleri 9 Şubat 2025: İDO, BUDO ve Şehir Hatları ile bugün iptal olan seferler hangileri?

İPTAL OLAN FERİBOT SEFERLERİ

KABATEPE-GÖKÇEADA HATTINDA İPTAL SEFER BİLGİSİ:

- 09.02.2025 Pazar (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında,

Gökçeada'dan 07:00 / 13:00 / 18:00
Kabatepe'den 09:00 / 15:00 / 20:00

seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

GEYİKLİ-BOZCAADA HATTINDA İPTAL SEFER BİLGİSİ:

- 09.02.2025 Pazar (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında,

Bozcaada'dan saat 07:00

Geyikli'den saat 08:00

seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

İptal vapur ve feribot seferleri 9 Şubat 2025: İDO, BUDO ve Şehir Hatları ile bugün iptal olan seferler hangileri?

NARLI-MARMARA HATTINDA İPTAL SEFER BİLGİSİ:

- 09.02.2025 Pazar (bugün) Narlı-Marmara hattında;

Narlı'dan saat 08:00 / 16:15

Marmara'dan saat 11:30 / 17:30

seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

GÜNEY MARMARA HATTINDA İPTAL SEFER BİLGİSİ:

- 09.02.2025 Pazar (bugün) Güney Marmara Adalar hattında,

Ekinlik'ten saat 16:30

kalkışlı seferimiz iptal edilmiştir.

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