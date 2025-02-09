İptal vapur ve feribot seferleri 9 Şubat 2025: İDO, BUDO ve Şehir Hatları ile bugün iptal olan seferler hangileri?

İptal olan vapur ve feribot seferleri Meteoroloji uyarıları ile birlikte takip ediliyor. Özellikle İstanbul'da şehir içi ve şehir dışı seferler sorgulananlar arasında. Peki, 9 Şubat bugün vapur seferleri iptal mi? İşte, iptal seferler listesi...