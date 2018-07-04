Türkiye'nin en iyi haber sitesi

sınırında türkülerle serinliyorlar

Giriş Tarihi: 04.07.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.07.2018 14:28
  • 1
  • 11
sınırında türkülerle serinliyorlar
Irak sınırında türkülerle serinliyorlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesindeki terörden temizlenen Balkaya Dağları'nın eteklerinde, Mehmetçik'in başarılı operasyonları sonucu huzurlu günler yaşanıyor.

  • 2
  • 11
sınırında türkülerle serinliyorlar
Irak sınırında türkülerle serinliyorlar

Bir zamanlar teröristlerin kol gezdiği Balkaya Dağları, artık Derecikli çocukların türküleriyle yankılanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 11
sınırında türkülerle serinliyorlar
Irak sınırında türkülerle serinliyorlar

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu bölgede çocuklar serinlemek için huzur içinde akarsulara akın ediyor.

  • 4
  • 11
sınırında türkülerle serinliyorlar
Irak sınırında türkülerle serinliyorlar

Güven ortamının sağlanmasıyla Balkaya Dağları'nın eteklerinde suyun bulunduğu noktalara giden çocuklar, burada yüzerek doyasıya eğleniyor.

  • 5
  • 11
sınırında türkülerle serinliyorlar
Irak sınırında türkülerle serinliyorlar

Daha önce teröristlerden dolayı bölgeye gelemediklerini ifade eden Onur Erk, başarılı operasyonlar sonucunda bölgenin huzura kavuştuğunu belirtti.

  • 6
  • 11
sınırında türkülerle serinliyorlar
Irak sınırında türkülerle serinliyorlar

Huzura kavuşan Balkaya Dağları eteklerine gelerek, buradaki akarsularda yüzdüklerini dile getiren Erk, "Şu an Türkiye'nin sıfır noktasındayız. Daha önce buraya gelemiyorduk. Arkadaşlarımızla eğlenemiyorduk, yüzemiyorduk. 2013-2014 tarihinde hiç gelemiyorduk.

  • 7
  • 11
sınırında türkülerle serinliyorlar
Irak sınırında türkülerle serinliyorlar

Teröristler nedeniyle çok sıkıntılıydı. Devletimiz tarafından teröristler temizlendi. Arkadaşlarımızla yüzüyoruz ve eğlenceler yapıyoruz.

BİZE ULAŞIN