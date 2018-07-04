Irak sınırında türkülerle serinliyorlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesindeki terörden temizlenen Balkaya Dağları'nın eteklerinde, Mehmetçik'in başarılı operasyonları sonucu huzurlu günler yaşanıyor. Bir zamanlar teröristlerin kol gezdiği Balkaya Dağları, artık Derecikli çocukların türküleriyle yankılanıyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu bölgede çocuklar serinlemek için huzur içinde akarsulara akın ediyor. Güven ortamının sağlanmasıyla Balkaya Dağları'nın eteklerinde suyun bulunduğu noktalara giden çocuklar, burada yüzerek doyasıya eğleniyor. Daha önce teröristlerden dolayı bölgeye gelemediklerini ifade eden Onur Erk, başarılı operasyonlar sonucunda bölgenin huzura kavuştuğunu belirtti. Huzura kavuşan Balkaya Dağları eteklerine gelerek, buradaki akarsularda yüzdüklerini dile getiren Erk, 'Şu an Türkiye'nin sıfır noktasındayız. Daha önce buraya gelemiyorduk. Arkadaşlarımızla eğlenemiyorduk, yüzemiyorduk. 2013-2014 tarihinde hiç gelemiyorduk. Teröristler nedeniyle çok sıkıntılıydı. Devletimiz tarafından teröristler temizlendi. Arkadaşlarımızla yüzüyoruz ve eğlenceler yapıyoruz.