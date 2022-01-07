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Haberler Yaşam Iraklı Sally'den aylardır haber yok! Ailesinin tek isteği ise...
Giriş Tarihi: 07.01.2022 13:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 13:50

Iraklı Sally'den aylardır haber yok! Ailesinin tek isteği ise...

Eskişehir'de 2 Eylül 2021'de ortadan kaybolan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'dan 128 gündür hiçbir haber alınamıyor. Polisin çalışmaları sürerken, ailesinin üzüntü içindeki bekleyişi sürüyor. Sally'nin babası Ali Challab Al-Abbood, çaresizliğini dile getirdi. Umutlarının artık tükendiğini belirten acılı baba, "Kızımın parmağı dahi olsa bulunmasını istiyoruz. Ona mezar yaptırmak, dua etmek istiyoruz" diye konuştu...

İHA
Iraklı Sally’den aylardır haber yok! Ailesinin tek isteği ise...

IRAKLI SALLY'DEN AYLARDIR HABER YOK! AİLESİNİN TEK İSTEĞİ İSE...

Arkadaşları ile kahve içeceğini söyleyerek 2 Eylül 2021 Perşembe günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sally Ali Challab Al-Abbood için bekleyiş devam ediyor.

Iraklı Sally’den aylardır haber yok! Ailesinin tek isteği ise...

Aradan geçen 128 güne rağmen yaşadığına dair hiçbir haber alınamayan 20 yaşındaki Irak uyruklu genç kız için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonuç vermedi.

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Iraklı Sally’den aylardır haber yok! Ailesinin tek isteği ise...

BULGARİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında incelenene güvenlik kamerası görüntülerinde Sally Ali Challab Al-Abbood'un en son Amjed Mohsin Mohammed'in evine girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edildi.

Iraklı Sally’den aylardır haber yok! Ailesinin tek isteği ise...

Kayıp genç kızın son görüştüğü kişi olarak 2 kez ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Amjed Mohsin Mohammed, 22 Eylül 2021'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

Iraklı Sally’den aylardır haber yok! Ailesinin tek isteği ise...

İstanbul'dan Kırklareli'ne geçen ve başkanın adına düzenlenen sahte kimliği kullandığı tespit edilen Amjed Mohsin Mohammed, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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