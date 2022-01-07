Iraklı Sally’den aylardır haber yok! Ailesinin tek isteği ise...

IRAKLI SALLY'DEN AYLARDIR HABER YOK! AİLESİNİN TEK İSTEĞİ İSE...

Arkadaşları ile kahve içeceğini söyleyerek 2 Eylül 2021 Perşembe günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sally Ali Challab Al-Abbood için bekleyiş devam ediyor.