HaberlerYaşamIraklı Sally'den aylardır haber yok! Ailesinin tek isteği ise...
Giriş Tarihi: 07.01.2022 13:47Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 13:50
Iraklı Sally'den aylardır haber yok! Ailesinin tek isteği ise...
Eskişehir'de 2 Eylül 2021'de ortadan kaybolan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'dan 128 gündür hiçbir haber alınamıyor. Polisin çalışmaları sürerken, ailesinin üzüntü içindeki bekleyişi sürüyor. Sally'nin babası Ali Challab Al-Abbood, çaresizliğini dile getirdi. Umutlarının artık tükendiğini belirten acılı baba, "Kızımın parmağı dahi olsa bulunmasını istiyoruz. Ona mezar yaptırmak, dua etmek istiyoruz" diye konuştu...