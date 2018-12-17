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'da yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı

Giriş Tarihi: 17.12.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 16:51
İran'da hurma yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı

'ın güneydoğusunda yer alan Kirman kentinin Kale Genc ilçesinde ahşap ve ağacı yapraklarıyla inşa edilen otel bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor

İran'da hurma yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı

'ın Kirman kentinin 400 kilometre güneyindeki Kale Genc ilçesinde 2016'da yapraklarından inşa edilen ve 30 yapıdan oluşan otel, 60 turisti ağırlama kapasitesine sahip bulunuyor.

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İran'da hurma yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı

Otelin turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Cazmuryan adı verilen bölgenin yakınlarında konumlandığını aktaran Cihanpur, "Birçok turist bu bölgeyi ziyaret ediyor ancak bölgede otel bulunmuyordu. Turistlerin kalacağı ve bölgenin mimarisiyle uyumlu bir otel yapmaya karar verdik" dedi.

İran'da hurma yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı

Otelin 2016'da ahşap ve ağacı yapraklarından inşa edildiğini ve turistlerin otelin konseptine duydukları ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Aslında bu oteli inşa ederek bölgedeki fakirliği zenginliğe dönüştürdük" ifadesini kullandı.

İran'da hurma yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı

Cihanpur, bitkilerden inşa edilen otelin özellikle bölgede 50 dereceyi bulan sıcaklarda turistlere serin bir barınma imkanı sağladığını sözlerine ekledi.

İran'da hurma yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı
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İran'da hurma yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı
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