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İş adamına muhasebeci vurgunu: 18 milyon TL’yi zimmetine geçirip kaçtı!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
10:23
İş adamına muhasebeci vurgunu: 18 milyon TL’yi zimmetine geçirip kaçtı!
Kastamonu'da iş insanı Hasan Kurt, "borcu yoktur" yazısı almak için gittiği Sosyal Güvenlik Kurumu'nda hayatının şokunu yaşadı. Muhasebecisinin yaklaşık 2 milyon TL'yi zimmetine geçirerek kayıplara karıştığını öğrenen Kurt, "Birçok müşteriyi dolandırmış. Toplam zarar 18 milyon" diyerek soluğu savcılıkta aldı.