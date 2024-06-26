İş adamına muhasebeci vurgunu: 18 milyon TL’yi zimmetine geçirip kaçtı!

Gelip bizlere 'paraya sıkıştık' deseydi, yardım ederdik. Fakat hiç beklemediğimiz bir konu ile karşılaştık. Bu şekilde dolandırıp kaçması bizleri çok müşkül duruma düşürdü. Şu anda mağdur durumdayız. Kurban Bayramı'na giderken vatandaşlarımız ile çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çalışanların ödemelerini yapmak zorundaydık ama o belki yurt dışında, belki de Türkiye'de, bunun keyfini çıkartıyor. Ben şahsen bunu o arkadaşa yakıştıramadım. Yazıklar olsun diyorum. Bizim gibi iş yapan arkadaşlarıma sesleniyorum; muhasebecilerinizi mutlaka kontrol ediniz. Verginiz, sigorta ücretleriniz yatıyor mu veya kredi kartınızdan işlem yapılmış mı? Bunları mutlaka inceleyin. Biz, 14 yıldır muhasebecimiz olduğu için kendisine güvendik ve kontrol etmedik, yanına da gitmedik. Bunun bedelini de şu anda çok ağır ödüyoruz. Sizler de bu mağduriyeti yaşamamak için muhasebecinizi mutlaka kontrol ediniz. Ben bu arkadaşımdan şikayetçiyim. Gün yüzüne çıkacak ama hiç ona yakıştıramadım. Yazıklar olsun" dedi.