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Haberler Yaşam İş adamına muhasebeci vurgunu: 18 milyon TL’yi zimmetine geçirip kaçtı!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 10:23

İş adamına muhasebeci vurgunu: 18 milyon TL’yi zimmetine geçirip kaçtı!

Kastamonu'da iş insanı Hasan Kurt, "borcu yoktur" yazısı almak için gittiği Sosyal Güvenlik Kurumu'nda hayatının şokunu yaşadı. Muhasebecisinin yaklaşık 2 milyon TL'yi zimmetine geçirerek kayıplara karıştığını öğrenen Kurt, "Birçok müşteriyi dolandırmış. Toplam zarar 18 milyon" diyerek soluğu savcılıkta aldı.

İHA
İş adamına muhasebeci vurgunu: 18 milyon TL’yi zimmetine geçirip kaçtı!

Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde serbest muhasebeci mali müşavir olarak görev yapan babasının yanında yaklaşık 2 yıl önce işe başlayan E.G., Kastamonu ve Taşköprü'de çok sayıda müşterisini dolandırdı. E.G., müşterilerinin inşaat sigorta ücretlerini, çalışanların sigorta ücretleri gibi ödemeleri kurumlara ödemeyerek zimmetine geçirdi.

İş adamına muhasebeci vurgunu: 18 milyon TL’yi zimmetine geçirip kaçtı!

Müşterilerinin kredi kartı bilgilerini de ele geçiren E.G., işlemler yaparak borçlandırdı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Hasan Kurt, "borcu yoktur" yazısı almak için gittiği Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yaptığı inşaatların büyük miktarda sigorta borcunun olduğunu ve çalışanlarının da sigorta ücretlerinin yatırılmadığını öğrendi.

Borcu yoktur" yazı almaya gittiğinde öğrendi: Muhasebecisi tarafından 2 milyon dolandırıldı | Video

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İş adamına muhasebeci vurgunu: 18 milyon TL’yi zimmetine geçirip kaçtı!

Bunun üzerine Taşköprü'de muhasebeciliğini yapan iş yerine giden Hasan Kurt, E.G.'nin olayın ortaya çıkması üzerine kaçtığını öğrendi. Yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandırıldığını tespit eden Kurt, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanarak cezalandırılmasını isteyen Kurt, E.G.'nin diğer müşterilerinden de dahil olmak üzere 18 milyon civarında vurgun yaptığını düşündüklerini söyledi.

İş adamına muhasebeci vurgunu: 18 milyon TL’yi zimmetine geçirip kaçtı!

"14 YILLIK MUHASEBECİMİZDİ…"

2021 yılından beri Kastamonu ve Taşköprü'de inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten iş adamı Hasan Kurt, "Muhasebecimiz tarafından dolandırıldık. Muhasebecimiz, bayram öncesinde kayıplara karıştı. İnşaatlarımızın sigortaları hiç ödenmemiş. Bizler, sigorta paralarını muhasebeye ödedik, fakat SGK'ya ödeme yapmamış. Kredi kartımızdan paralar çekilmiş, farklı yerlerde kredi kartımızla işlemler yapılmış, para çektirilmiş. Suç duyurusunda bulunduk, şimdilik bir gelişme yok ama inşallah bir sonuç alacağız. Yazıklar olsun diyorum.

İş adamına muhasebeci vurgunu: 18 milyon TL’yi zimmetine geçirip kaçtı!

Gelip bizlere 'paraya sıkıştık' deseydi, yardım ederdik. Fakat hiç beklemediğimiz bir konu ile karşılaştık. Bu şekilde dolandırıp kaçması bizleri çok müşkül duruma düşürdü. Şu anda mağdur durumdayız. Kurban Bayramı'na giderken vatandaşlarımız ile çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çalışanların ödemelerini yapmak zorundaydık ama o belki yurt dışında, belki de Türkiye'de, bunun keyfini çıkartıyor. Ben şahsen bunu o arkadaşa yakıştıramadım. Yazıklar olsun diyorum. Bizim gibi iş yapan arkadaşlarıma sesleniyorum; muhasebecilerinizi mutlaka kontrol ediniz. Verginiz, sigorta ücretleriniz yatıyor mu veya kredi kartınızdan işlem yapılmış mı? Bunları mutlaka inceleyin. Biz, 14 yıldır muhasebecimiz olduğu için kendisine güvendik ve kontrol etmedik, yanına da gitmedik. Bunun bedelini de şu anda çok ağır ödüyoruz. Sizler de bu mağduriyeti yaşamamak için muhasebecinizi mutlaka kontrol ediniz. Ben bu arkadaşımdan şikayetçiyim. Gün yüzüne çıkacak ama hiç ona yakıştıramadım. Yazıklar olsun" dedi.

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