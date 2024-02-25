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Haberler Yaşam İş adamına otoparkta kanlı infaz! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Meğer sağ kolu ile eşi…
Giriş Tarihi: 25.02.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 15:49

İş adamına otoparkta kanlı infaz! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Meğer sağ kolu ile eşi…

İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, Başakşehir'de yaşadığı lüks evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla vurularak infaz edildi. Yürütülen soruşturmada elde edilen detaylar şoke etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin aydınlattığı cinayette, Abdülkadir Altuğrul'un sağ kolu tarafından tetikçi tutularak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınanlar şüphelilerden biri ise Abdülkadir Altuğrul'un eşiydi!

Yunus Emre KAVAK
İş adamına otoparkta kanlı infaz! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Meğer sağ kolu ile eşi…

Kan donduran cinayet, 5 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki lüks bir sitede yaşandı. İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yaptığı belirtilen iş adamı Abdülkadir Altuğrul, otoparkta tam aracına bineceği sırada ensesinden tek kurşunla vurularak infaz edildi.

İş adamına otoparkta kanlı infaz! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Meğer sağ kolu ile eşi…

Yanında ona yardım eden ve kan donduran cinayete şahit olan kapıcı, hemen polis ekiplerine haber verdi. Cinayet Büro dedektifleri cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Yapılan çalışmada ise kan donduran detaylar elde edildi.

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İş adamına otoparkta kanlı infaz! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Meğer sağ kolu ile eşi…

KORKUNÇ CİNAYET ADIM ADIM ÇÖZÜLDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yapılan kamera çalışmalarında şüphelinin kimliği tespit edildi. Elde edilen bilgilerle birlikte iddiaya göre iş adamını yanında uzun süredir çalışan sağ kolu olarak bilinen birisi tetikçi tutarak öldürttüğü belirlendi.

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İş adamına otoparkta kanlı infaz! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Meğer sağ kolu ile eşi…

İddianın devamı ise çok daha korkunç bir hal almıştı. Ekipler iş adamının eşinin de bu olayda bir müdahalesinin olabileceğini değerlendirdi.

İş adamına otoparkta kanlı infaz! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Meğer sağ kolu ile eşi…

PLANI İŞ ADAMININ EŞİYLE YAPMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri adeta iğne ile kuyu kazar gibi olayı adım adım götürdü. Ekipler kanlı saldırının arkasındaki isimleri tek tek tespit etti. İddiaya göre iş adamının sağ kolu tetikçi tutup adamı otoparkta öldürtmüştü. Bunu da iş adamın karısı ile birlikte planlamıştı.

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