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İş adamına otoparkta kanlı infaz! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Meğer sağ kolu ile eşi…
Giriş Tarihi: 25.02.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
15:49
İş adamına otoparkta kanlı infaz! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Meğer sağ kolu ile eşi…
İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, Başakşehir'de yaşadığı lüks evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla vurularak infaz edildi. Yürütülen soruşturmada elde edilen detaylar şoke etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin aydınlattığı cinayette, Abdülkadir Altuğrul'un sağ kolu tarafından tetikçi tutularak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınanlar şüphelilerden biri ise Abdülkadir Altuğrul'un eşiydi!