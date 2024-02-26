İş adamına sevgilisinden ikiz bebek davası! Gerçek DNA testi ile ortaya çıktı: Meğer zorla…

Şoke eden olay İstanbul'da yaşandı. İş adamı Feramuz G. ile Yonca K., bir dönem aşk yaşadı. Çocuk sahibi olmak isteyen Feramuz G., Türkiye'de kanunen yasak olan taşıyıcı annelik için Gürcistan'da bir kadın ayarladı. Taşıyıcı anneden doğan ikiz bebekleri annesi olarak sevgilisi Yonca K.'nın üzerine kaydedeceği bir plan yaptı.