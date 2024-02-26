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İş adamına sevgilisinden ikiz bebek davası! Gerçek DNA testi ile ortaya çıktı: Meğer zorla…
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
09:29
İş adamına sevgilisinden ikiz bebek davası! Gerçek DNA testi ile ortaya çıktı: Meğer zorla…
İstanbul'da iş adamı Feramuz G. ile Yonca K. bir süre aşk yaşadı. Feramuz G. Gürcistan'da taşıyıcı anne ile doğan ikizlerini Türkiye'ye getirmek için akıl almaz bir plan yaptı. Taşıyıcı annelik belgesini zorla sevgilisine imzalattırdı. Kendisinin olmayan bebeklerin nüfusuna kaydedilmesine karşı çıkan genç kadın, soluğu savcılıkta aldı. Şoke eden gerçek DNA raporuyla ortaya çıktı…