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İş görüşmesine gidip geri dönmemişti: Aslıhan Sinem'in sır ölümünde son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.04.2023 13:20
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
13:20
İş görüşmesine gidip geri dönmemişti: Aslıhan Sinem'in sır ölümünde son görüntüleri ortaya çıktı!
Sır ölüm geçtiğimiz yıl 26 Temmuz günü İzmir'de meydana gelmişti. İş görüşmesi için evden çıkıp, geri dönmeyen ve ertesi gün bulunduğu hastanede hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) son görüntüleri ortaya çıktı. İşte sır olaydaki son görüntüler...