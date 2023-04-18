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Haberler Yaşam İş görüşmesine gidip geri dönmemişti: Aslıhan Sinem'in sır ölümünde son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.04.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 13:20

İş görüşmesine gidip geri dönmemişti: Aslıhan Sinem'in sır ölümünde son görüntüleri ortaya çıktı!

Sır ölüm geçtiğimiz yıl 26 Temmuz günü İzmir'de meydana gelmişti. İş görüşmesi için evden çıkıp, geri dönmeyen ve ertesi gün bulunduğu hastanede hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) son görüntüleri ortaya çıktı. İşte sır olaydaki son görüntüler...

DHA
İş görüşmesine gidip geri dönmemişti: Aslıhan Sinem’in sır ölümünde son görüntüleri ortaya çıktı!

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, geçen yıl 26 Temmuz'da, Bornova'da iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Geri dönmeyen Çiçek'e ulaşamayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu

İş görüşmesine gidip geri dönmemişti: Aslıhan Sinem’in sır ölümünde son görüntüleri ortaya çıktı!

Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Çiçek, 1 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Çiçek'in ölümüne ilişkin Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda kendisinin öldürmediğini söyledi. Kaya, ardından 'gasp' suçundan tutuklandı.

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İş görüşmesine gidip geri dönmemişti: Aslıhan Sinem’in sır ölümünde son görüntüleri ortaya çıktı!

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Polis, Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiğini tespit etti. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, Cem A.'ya ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş görüşmesine gidip geri dönmemişti: Aslıhan Sinem’in sır ölümünde son görüntüleri ortaya çıktı!

Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmemek başta olmak üzere yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturmada, gözaltına alınan Cem A.'nın kuzeni Diyar A. da mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İş görüşmesine gidip geri dönmemişti: Aslıhan Sinem’in sır ölümünde son görüntüleri ortaya çıktı!

Burak Kaya için istenilen adli tıp raporunda ise kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Ancak Kaya, ilerleyen süreçte başka suçtan hüküm giyip cezaevine girdi.

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