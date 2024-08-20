Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:19

İşadamını takip edip kurşun yağdırdılar! Çarpıcı detaylar: Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

İstanbul'da tekstilci iş adamı M.P.'nin aracını motosikletle takip edip Eyüpsultan E-5 karayolunda kurşun yağdıran 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin olay öncesinde işadamını takip ettiği, olay sonrasında ise motosikleti bir garaja park ettiği anları güvenlik kameraları kaydetti. İşadamı olaydan sonra "Hiç düşmanım yoktu" derken şüpheliler ise olayı neden yaptıklarını söylemedikleri öğrenildi. Polis haraç almak istedikleri için olayı gerçekleştirmiş olabilecekleri üzerinde duruyor.

Yunus Emre KAVAK
İşadamını takip edip kurşun yağdırdılar! Çarpıcı detaylar: Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Eyüpsultan, E-5 karayolu üzerine üzerinde 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.20 sıralarında meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Tekstil işiyle uğraşan işadamı M.P. sabah evinden çıkıp işine giderken aracının yanına motosikletli iki kişi yaklaştı.

İşadamını takip edip kurşun yağdırdılar! Çarpıcı detaylar: Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Motosikletin arkasında oturan kişi bir anda silahını çıkararak araca kurşun yağdırdı. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, 7 isabet alan araçta bulunan M.P. hemen polisi arayarak yardım istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşadamını takip edip kurşun yağdırdılar! Çarpıcı detaylar: Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

EVİNDEN İTİBAREN TAKİP ETMİŞLER

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin işadamını evinden çıkmasından itibaren motosikletle takip ettiği güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

İşadamını takip edip kurşun yağdırdılar! Çarpıcı detaylar: Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Polis plakasını belirlediği motosikleti olaydan sonra güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip etti. Şüphelilerin bir garaja girerek motosikleti park ettikleri, olayda kullandığı silahları aynı garajda sakladıkları belirlendi.

İşadamını takip edip kurşun yağdırdılar! Çarpıcı detaylar: Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

GASP BÜRO BALIKESİR'DE YAKALADI

Gasp Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Davut D'yi (26) Balıkesir'de bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda diğer şüpheli Selami B'u da(39) İstanbul, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

SON DAKİKA