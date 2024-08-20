İşadamını takip edip kurşun yağdırdılar! Çarpıcı detaylar: Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

GASP BÜRO BALIKESİR'DE YAKALADI

Gasp Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Davut D'yi (26) Balıkesir'de bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda diğer şüpheli Selami B'u da(39) İstanbul, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.