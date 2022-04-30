İşçi Bayramı mesajları ve 1 Mayıs kutlama sözleri 2022: Kısa, uzun, anlamlı, yeni ve farklı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İşçi Bayramı mesajları ve sözleri

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI SÖZLERİ

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

"Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın." (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…