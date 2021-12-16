İSG sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sona eren İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (İSG) soru ve cevapları yayınladı. Şimdi ise gözler ÖSYM son dakika açıklamasına çevrildi. ÖSYM AİS İSG sonuç sorgulama sayfası üzerinden açıklanacak olan kritik sınavın sonuçları hakkındaki ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları ve sorgulama ekranı