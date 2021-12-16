ÖSYM tarafından İSG sınav sonuçları son dakika duyurulacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın soruları ve cevaplarının yayınlanmasıyla gözler sınav sonuçlarına çevrildi. 12 Aralık'ta sona eren İş Güvenliği sınavı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları ve sorgulama ekranı ile ilgili detaylar…