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Haberler Yaşam İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları ve sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:17

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları ve sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından İSG sınav sonuçları son dakika duyurulacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın soruları ve cevaplarının yayınlanmasıyla gözler sınav sonuçlarına çevrildi. 12 Aralık'ta sona eren İş Güvenliği sınavı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları ve sorgulama ekranı ile ilgili detaylar…

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları ve sorgulama ekranı

İSG sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sona eren İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (İSG) soru ve cevapları yayınladı. Şimdi ise gözler ÖSYM son dakika açıklamasına çevrildi. ÖSYM AİS İSG sonuç sorgulama sayfası üzerinden açıklanacak olan kritik sınavın sonuçları hakkındaki ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları ve sorgulama ekranı

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları ve sorgulama ekranı

İSG SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU!

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 6 Ocak 2022'de duyurulacak. Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

İSG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Aralık 2021 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

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İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları ve sorgulama ekranı

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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