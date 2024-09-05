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Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 16:44

İUP BAŞVURU EKRANI | İşgücü Uyum Programı (İUP) nedir, katılım şartları neler? İşte, katılım süresi ve ücreti

İşgücü Uyum Programı (İUP) gündemde. İstihdamı artırmayı ve özellikle dezavantajlı gruplardaki işsizlerin iş gücü piyasasına daha kolay uyum sağlamalarını hedefleyen program kamuoyuyla paylaşıldı. İŞKUR tarafından yürütülen İUP kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına 81 ilde toplam 120 bin kişi alınacak. Peki, İşgücü Uyum Programı (İUP) nedir, katılım şartları neler? İUP katılım süresi ve ücreti

İUP BAŞVURU EKRANI | İşgücü Uyum Programı İUP nedir, katılım şartları neler? İşte, katılım süresi ve ücreti

İşgücü Uyum Programı (İUP) engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katkıda bulunmak ve istihdam sağlamak için hayata geçen proje için başvuru süreci başladı. 81 ilde toplam 120 bin kontenjan ayrılan program için nereden ve nasıl başvurulur araştırılıyor. Peki, İşgücü Uyum Programı (İUP) nedir, katılım şartları neler?

İUP BAŞVURU EKRANI | İşgücü Uyum Programı İUP nedir, katılım şartları neler? İşte, katılım süresi ve ücreti

İUP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İUP kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği sonucu 81 ilde toplam 120 bin kontenjan ayrılan programa, 8 Eylül'e kadar başvurulabilecek.

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İUP BAŞVURU EKRANI | İşgücü Uyum Programı İUP nedir, katılım şartları neler? İşte, katılım süresi ve ücreti

İUP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak, şartları aranır.

İUP BAŞVURU EKRANI | İşgücü Uyum Programı İUP nedir, katılım şartları neler? İşte, katılım süresi ve ücreti

İUP HAFTALIK YARARLANMA SÜRESİ

Programın ilk dört haftası 5 gün ve 37,5 saat olarak uygulanır. Devam eden haftalarda 3 gün ve 22,5 saat olarak uygulanır.

İUP BAŞVURU EKRANI | İşgücü Uyum Programı İUP nedir, katılım şartları neler? İşte, katılım süresi ve ücreti

İUP KATILIMCILARINA NE KADAR ÜCRET ÖDENİR?

Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödenir.

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