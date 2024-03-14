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Işın Karaca: Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur yanlış ilaç verdi annemin kalbi durdu!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
12:38
Sanatçı Işın Karaca, canavar anne Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Karaca, eski eşi ve oğlunun Amerika'ya kaçmasında parmağı olduğu iddia edilen estetik cerrahı hakkında şöyle konuştu: Annemi 3 kere ameliyat etti. Kadının yüzü yamuldu. Kulak memesi yok. Bu yetmiyor annem sakinleşsin diye verdikleri ilaç nedeniyle annemin kalbi duruyor. 10 sene önce bu kadının hayatının içine etti...