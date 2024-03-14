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Haberler Yaşam Işın Karaca: Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur yanlış ilaç verdi annemin kalbi durdu!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:38

Işın Karaca: Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur yanlış ilaç verdi annemin kalbi durdu!

Sanatçı Işın Karaca, canavar anne Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Karaca, eski eşi ve oğlunun Amerika'ya kaçmasında parmağı olduğu iddia edilen estetik cerrahı hakkında şöyle konuştu: Annemi 3 kere ameliyat etti. Kadının yüzü yamuldu. Kulak memesi yok. Bu yetmiyor annem sakinleşsin diye verdikleri ilaç nedeniyle annemin kalbi duruyor. 10 sene önce bu kadının hayatının içine etti...

Işın Karaca: Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur yanlış ilaç verdi annemin kalbi durdu!

Türkiye'nin konuştuğu kaza İstanbul'da yaşanmıştı. Sözde 'yazar' Eylem Tok ile doktor Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğulları Timur, ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölüme yol açtı.

Işın Karaca: Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur yanlış ilaç verdi annemin kalbi durdu!

Canavar anne Eylem Tok, kazadan kısa bir süre sonra soluğu olay yerinde aldı. Yaralıların telefonunu çalıp, oğluyla birlikte Mısır üzerinden Amerika'ya kaçtı.

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Işın Karaca: Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur yanlış ilaç verdi annemin kalbi durdu!

Cani anne ile katil oğlu bugün New York'ta taksiye binerken objektiflere takıldı.

Işın Karaca: Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur yanlış ilaç verdi annemin kalbi durdu!

Oğuz Murat Aci'yi öldüren 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Cihan'ın araca binerken güldüğü anlar tepkilere yol açtı.

Işın Karaca: Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur yanlış ilaç verdi annemin kalbi durdu!

IŞIN KARACA: ANNEMİ BİRKAÇ KEZ AMELİYAT ETTİ
Ünlü sanatçı Işın Karaca ise bir televizyon kanalında estetik cerrahı Bülent Cihantimur ile ilgili açıklamalar yaptı. Işın Karaca, bundan tam 10 yıl önce annesinin doktor Bülent Cihantimur tarafından birkaç kez ameliyat edildiğini anlattı.

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