Işın Karaca: Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur yanlış ilaç verdi annemin kalbi durdu!

IŞIN KARACA: ANNEMİ BİRKAÇ KEZ AMELİYAT ETTİ

Ünlü sanatçı Işın Karaca ise bir televizyon kanalında estetik cerrahı Bülent Cihantimur ile ilgili açıklamalar yaptı. Işın Karaca, bundan tam 10 yıl önce annesinin doktor Bülent Cihantimur tarafından birkaç kez ameliyat edildiğini anlattı.