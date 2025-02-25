İSKİ Baraj doluluk oranları güncel son durum: İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!

İstanbul'da baraj doluluk oranları, yağışların günlükleri takip ediliyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2025 itibarıyla megakentteki barajların doluluk oranı merak konusu. Peki, İstanbul'da barajlar şu an yüzde kaç dolu? İşte güncel doluluk tutarları...