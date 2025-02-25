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Haberler Yaşam İSKİ Baraj doluluk oranları güncel son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 16:46 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 16:46

İSKİ Baraj doluluk oranları güncel son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!

İstanbul'da baraj doluluk oranları, hem kuraklık riski hem de su tüketimi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle son aylarda yağış miktarındaki değişimler, barajlardaki su gösterileri doğrudan gerçekleşiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 25 Şubat 2025 itibarıyla güncellenen baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!

İSKİ Baraj doluluk oranları güncel son durum: İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!

İstanbul'da baraj doluluk oranları, yağışların günlükleri takip ediliyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2025 itibarıyla megakentteki barajların doluluk oranı merak konusu. Peki, İstanbul'da barajlar şu an yüzde kaç dolu? İşte güncel doluluk tutarları...

İSKİ Baraj doluluk oranları güncel son durum: İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!

25 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı.

İstanbul'da geçen sene yüzde 76,35 olan baraj doluluk oranları, bu kış oldukça etkili olan yağışların ardından istenilen seviyelere ulaşarak hemen hemen aynı seviyelere geldi.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 72,2 seviyesine yükseldi.

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İSKİ Baraj doluluk oranları güncel son durum: İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İşte, İstanbul'da bulunan barajların son 14 gündeki doluluk oranları;

Alibey: Yüzde 61

Büyükçekmece: Yüzde 69

Darlık: Yüzde 68

Elmalı: Yüzde 88

Istrancalar: Yüzde 91

İSKİ Baraj doluluk oranları güncel son durum: İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!

Kazandere: Yüzde 79

Pabuçdere: Yüzde 78

Sazlıdere: Yüzde 54

Terkos: Yüzde 74

Ömerli: Yüzde 78

İSKİ Baraj doluluk oranları güncel son durum: İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!
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