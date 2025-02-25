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İSKİ Baraj doluluk oranları güncel son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
16:46
İSKİ Baraj doluluk oranları güncel son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!
İstanbul'da baraj doluluk oranları, hem kuraklık riski hem de su tüketimi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle son aylarda yağış miktarındaki değişimler, barajlardaki su gösterileri doğrudan gerçekleşiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 25 Şubat 2025 itibarıyla güncellenen baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte, son verileri!