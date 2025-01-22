İSKİ Genel Müdürü itiraf etti! Melen'de yapılmayan atık su arıtma tesisleri için "Eksik kalan işler" dedi

GENEL MÜDÜR KABUL ETTİ

Konuya ilişkin SABAH'a konuşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Melen Havzası'nın atık sulardan korunmasının İSKİ sorumluluğunda olduğunu kabul ederek, söz konusu atık su arıtma tesisleri için "Eksik kalan işler" yanıtını verdi. Şafak Başa, "Bölgeye son 5 yılda 1 milyar 120 milyon TL değerinde işler yaptık.