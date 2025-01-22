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Haberler Yaşam İSKİ Genel Müdürü itiraf etti! Melen'de yapılmayan atık su arıtma tesisleri için "Eksik kalan işler" dedi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 07:17

İSKİ Genel Müdürü itiraf etti! Melen'de yapılmayan atık su arıtma tesisleri için "Eksik kalan işler" dedi

SABAH Gazetesi'nin gündeme getirdiği İstanbul'un içme suyu kaynağı Melen Havzası'na akan atık su skandalında yeni bir gelişme yaşandı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, söz konusu proje hakkında SABAH'ın yayınladığı haberi doğruladı.

YUSUF ÖZDEMİR
İSKİ Genel Müdürü itiraf etti! Melen’de yapılmayan atık su arıtma tesisleri için Eksik kalan işler dedi

SABAH'ın 21 Ocak günü yayınladığı "Halka kanalizasyon suyu içiriyorlar" başlıklı haberiyle İSKİ'nin sorumluluğundaki Melen Havzası Çevre Koruma Projesi kapsamında yapılması planlanan atık su arıtma tesisleri için İBB'nin geride kalan 6 yılda çivi bile çakmadığını gündeme getirdi.

İSKİ Genel Müdürü itiraf etti! Melen’de yapılmayan atık su arıtma tesisleri için Eksik kalan işler dedi

Haberde, İSKİ'nin 2018'deki genel kurulunda kabul ettiği proje kapsamında Yığılca, Cumayeri, Kaynaşlı ve Gölkaya ilçelerine atık su arıtma tesisi inşa edilmesi kararlaştırıldığı belirtildi.

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İSKİ Genel Müdürü itiraf etti! Melen’de yapılmayan atık su arıtma tesisleri için Eksik kalan işler dedi

Söz konusu projenin 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında İBB'nin yatırım planına alındığı, bütçesinin ayrıldığı ancak herhangi bir inşaat faaliyetinin yapılmadığı vurgulandı.

İSKİ Genel Müdürü itiraf etti! Melen’de yapılmayan atık su arıtma tesisleri için Eksik kalan işler dedi

GENEL MÜDÜR KABUL ETTİ
Konuya ilişkin SABAH'a konuşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Melen Havzası'nın atık sulardan korunmasının İSKİ sorumluluğunda olduğunu kabul ederek, söz konusu atık su arıtma tesisleri için "Eksik kalan işler" yanıtını verdi. Şafak Başa, "Bölgeye son 5 yılda 1 milyar 120 milyon TL değerinde işler yaptık.

İSKİ Genel Müdürü itiraf etti! Melen’de yapılmayan atık su arıtma tesisleri için Eksik kalan işler dedi

45 bin 831 metre atık su şebeke kolektör hatlarının imalatını tamamladık" ifadelerini sözlerine ekledi.

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