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İSKİ Genel Müdürü itiraf etti! Melen'de yapılmayan atık su arıtma tesisleri için "Eksik kalan işler" dedi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
07:17
İSKİ Genel Müdürü itiraf etti! Melen'de yapılmayan atık su arıtma tesisleri için "Eksik kalan işler" dedi
SABAH Gazetesi'nin gündeme getirdiği İstanbul'un içme suyu kaynağı Melen Havzası'na akan atık su skandalında yeni bir gelişme yaşandı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, söz konusu proje hakkında SABAH'ın yayınladığı haberi doğruladı.